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Реальные зарплаты в России за год выросли на 9,1 процента - РИА Новости, 05.03.2025
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19:07 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/zarplaty-2003277334.html
Реальные зарплаты в России за год выросли на 9,1 процента
Реальные зарплаты в России за год выросли на 9,1 процента - РИА Новости, 05.03.2025
Реальные зарплаты в России за год выросли на 9,1 процента
Реальные зарплаты в России в декабре прошлого года выросли на 11,3% в годовом выражении, в целом за 2024 год - на 9,1%, свидетельствуют предварительные данные... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T19:07:00+03:00
2025-03-05T19:07:00+03:00
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в декабре прошлого года выросли на 11,3% в годовом выражении, в целом за 2024 год - на 9,1%, свидетельствуют предварительные данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В четвертом квартале 2024 года ее рост составил 9% год к году. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (до вычета налогов и включая премии) в декабре прошлого года была около 128,7 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 21,9%. В целом за год - 87,9 тысячи рублей, что на 18,3% больше, чем в 2023 году. Минэкономразвития прогнозировало, что зарплаты в реальном выражении по итогам 2024 года вырастут на 9,2%. В текущем году их рост, по оценке министерства, должен замедлиться до 7%.
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Реальные зарплаты в России за год выросли на 9,1 процента

Росстат: реальные зарплаты в России выросли на 9,1% за 2024 год

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в декабре прошлого года выросли на 11,3% в годовом выражении, в целом за 2024 год - на 9,1%, свидетельствуют предварительные данные Росстата.
Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.
В четвертом квартале 2024 года ее рост составил 9% год к году. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (до вычета налогов и включая премии) в декабре прошлого года была около 128,7 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 21,9%. В целом за год - 87,9 тысячи рублей, что на 18,3% больше, чем в 2023 году.
Минэкономразвития прогнозировало, что зарплаты в реальном выражении по итогам 2024 года вырастут на 9,2%. В текущем году их рост, по оценке министерства, должен замедлиться до 7%.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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