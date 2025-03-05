https://ria.ru/20250305/zarplaty-2003277334.html

Реальные зарплаты в России за год выросли на 9,1 процента

Реальные зарплаты в России за год выросли на 9,1 процента - РИА Новости, 05.03.2025

Реальные зарплаты в России за год выросли на 9,1 процента

Реальные зарплаты в России в декабре прошлого года выросли на 11,3% в годовом выражении, в целом за 2024 год - на 9,1%, свидетельствуют предварительные данные... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T19:07:00+03:00

2025-03-05T19:07:00+03:00

2025-03-05T19:07:00+03:00

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Реальные зарплаты в России в декабре прошлого года выросли на 11,3% в годовом выражении, в целом за 2024 год - на 9,1%, свидетельствуют предварительные данные Росстата. Реальная заработная плата - средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. В четвертом квартале 2024 года ее рост составил 9% год к году. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (до вычета налогов и включая премии) в декабре прошлого года была около 128,7 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 21,9%. В целом за год - 87,9 тысячи рублей, что на 18,3% больше, чем в 2023 году. Минэкономразвития прогнозировало, что зарплаты в реальном выражении по итогам 2024 года вырастут на 9,2%. В текущем году их рост, по оценке министерства, должен замедлиться до 7%.

https://ria.ru/20250303/rabota-2002651287.html

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)