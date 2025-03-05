https://ria.ru/20250305/zakon-2003260077.html

Закон против кибермошенничества могут принять до конца весенней сессии

Закон против кибермошенничества могут принять до конца весенней сессии - РИА Новости, 05.03.2025

Закон против кибермошенничества могут принять до конца весенней сессии

Правительство РФ надеется, что закон по борьбе с телефонным и онлайн-мошенничеством будет принят до конца весенней сессии Госдумы, заявил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T17:50:00+03:00

2025-03-05T17:50:00+03:00

2025-03-05T18:00:00+03:00

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дмитрий григоренко

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство РФ надеется, что закон по борьбе с телефонным и онлайн-мошенничеством будет принят до конца весенней сессии Госдумы, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. "Мы надеемся, что до конца весенней сессии законопроект будет принят", - сказал он на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, комментируя законопроект по борьбе с телефонным и онлайн-мошенничеством. В ходе совещания Путин поручил как можно скорее завершить работу над принятием нормативных решений по борьбе с мошенничеством, без "периода охлаждения". По его словам, ущерб для граждан и государства от телефонных и интернет-мошенников приобрел недопустимые размеры. Григоренко выразил надежду, что соответствующий закон будет принят уже в ближайший месяц. "Я надеюсь, что это будет в течение ближайшего месяца", - сказал он о возможных сроках принятия закона. Правительство РФ в середине февраля одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. В ближайшее время документ будет внесен в Госдуму, сообщали тогда в аппарате Григоренко. Законопроект объединяет порядка 30 мер, направленных на защиту граждан от мошеннических действий.

https://ria.ru/20250211/opros-1998615485.html

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россия, дмитрий григоренко, владимир путин, госдума рф, общество