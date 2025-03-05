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Закон против кибермошенничества могут принять до конца весенней сессии - РИА Новости, 05.03.2025
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17:50 05.03.2025 (обновлено: 18:00 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/zakon-2003260077.html
Закон против кибермошенничества могут принять до конца весенней сессии
Закон против кибермошенничества могут принять до конца весенней сессии - РИА Новости, 05.03.2025
Закон против кибермошенничества могут принять до конца весенней сессии
Правительство РФ надеется, что закон по борьбе с телефонным и онлайн-мошенничеством будет принят до конца весенней сессии Госдумы, заявил вице-премьер Дмитрий... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T17:50:00+03:00
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россия
дмитрий григоренко
владимир путин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство РФ надеется, что закон по борьбе с телефонным и онлайн-мошенничеством будет принят до конца весенней сессии Госдумы, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. "Мы надеемся, что до конца весенней сессии законопроект будет принят", - сказал он на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, комментируя законопроект по борьбе с телефонным и онлайн-мошенничеством. В ходе совещания Путин поручил как можно скорее завершить работу над принятием нормативных решений по борьбе с мошенничеством, без "периода охлаждения". По его словам, ущерб для граждан и государства от телефонных и интернет-мошенников приобрел недопустимые размеры. Григоренко выразил надежду, что соответствующий закон будет принят уже в ближайший месяц. "Я надеюсь, что это будет в течение ближайшего месяца", - сказал он о возможных сроках принятия закона. Правительство РФ в середине февраля одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. В ближайшее время документ будет внесен в Госдуму, сообщали тогда в аппарате Григоренко. Законопроект объединяет порядка 30 мер, направленных на защиту граждан от мошеннических действий.
https://ria.ru/20250211/opros-1998615485.html
https://ria.ru/20250305/putin-2003257066.html
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россия, дмитрий григоренко, владимир путин, госдума рф, общество
Россия, Дмитрий Григоренко, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество
Закон против кибермошенничества могут принять до конца весенней сессии

Закон о кибермошенничестве могут принять в течение ближайшего месяца

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Правительство РФ надеется, что закон по борьбе с телефонным и онлайн-мошенничеством будет принят до конца весенней сессии Госдумы, заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
"Мы надеемся, что до конца весенней сессии законопроект будет принят", - сказал он на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, комментируя законопроект по борьбе с телефонным и онлайн-мошенничеством.
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В ходе совещания Путин поручил как можно скорее завершить работу над принятием нормативных решений по борьбе с мошенничеством, без "периода охлаждения". По его словам, ущерб для граждан и государства от телефонных и интернет-мошенников приобрел недопустимые размеры.
Григоренко выразил надежду, что соответствующий закон будет принят уже в ближайший месяц. "Я надеюсь, что это будет в течение ближайшего месяца", - сказал он о возможных сроках принятия закона.
Правительство РФ в середине февраля одобрило законопроект по противодействию телефонному и интернет-мошенничеству. В ближайшее время документ будет внесен в Госдуму, сообщали тогда в аппарате Григоренко. Законопроект объединяет порядка 30 мер, направленных на защиту граждан от мошеннических действий.
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