https://ria.ru/20250305/yazyk-2003217818.html

Шмыгаль ответил на петицию о запрете песен на русском языке

Шмыгаль ответил на петицию о запрете песен на русском языке - РИА Новости, 05.03.2025

Шмыгаль ответил на петицию о запрете песен на русском языке

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по национальному и международному законодательству нет... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:58:00+03:00

2025-03-05T14:58:00+03:00

2025-03-05T14:58:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отвечая на петицию о запрете песен на русском языке, признал, что по национальному и международному законодательству нет правовых оснований для такого рода ограничений. Украинское правительство рассмотрело инициативу о блокировке русскоязычных песен на стриминговых платворфмах - Apple Music и Spotify, размещенную 17 февраля на официальном сайте кабмина. "На сегодня в международном праве, украинском законодательстве и в правилах вещания иностранных платформ отсутствуют правовые основания для запрета или других форм ограничения музыкального продукта по языковому признаку", - говорится в ответе Шмыгаля, опубликованном на сайте правительства Украины. Он отметил, что, в частности, в рамках актов о цифровых услугах (DSA) и цифровых рынках (DMA), вступивших в силу в странах ЕС, на Украине центральные органы исполнительной власти работают над созданием аналогов этих актов. Учитывая "общественный интерес к вопросу", затронутому в петиции, премьер поручил минкультуры вместе с министерством цифровой трансформации и минюстом проработать эту тему дополнительно. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.

https://ria.ru/20250222/ukraina-2001028077.html

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в мире, украина, россия, денис шмыгаль, евросоюз, верховная рада украины