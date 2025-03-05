МИД Японии заявил о продолжении поддержки Украины
Глава МИД Японии Ивая: Токио продолжит поддержку Украины и санкции против России
© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 5 мар – РИА Новости. Глава МИД Японии Такэси Ивая в ходе заседания бюджетного комитета верхней палаты парламента повторил позицию о том, что Токио считает главным достижение долгосрочного и справедливого мира на Украине и, "исходя из этого, намерен продолжать поддержку Украины и санкции против России".
В ходе слушаний представителей японского правительства попросили прокомментировать возможное развитие при прекращении военной помощи США Украине. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что "затруднительно отвечать на гипотетические вопросы", но подчеркнул неоспоримость факта о том, что Украина "продолжает сражаться благодаря различной помощи других стран". В ответ на это депутат от Конституционно-демократической партии спросил, намерен ли Токио продолжать поддержку Украины.
"Как уже заявлял премьер-министр (Сигэру Исиба – ред.), мы считаем наиболее важным достижение справедливого и долгосрочного мира на Украине. Исходя из этой позиции, мы будем продолжать поддержку Украины и санкционный режим против России", - отметил на этот вопрос глава МИД страны Такэси Ивая.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.