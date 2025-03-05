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В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 05.03.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы снова прогремели в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T20:44:00+03:00
2025-03-05T20:44:00+03:00
2025-03-05T20:45:00+03:00
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херсонская область
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Взрывы снова прогремели в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее в среду телеканал уже сообщал о взрывах в Херсоне. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсон
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херсон, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область
В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы