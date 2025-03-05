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В Одесской области, где инструкторы тренируют ВСУ, прогремел взрыв - РИА Новости, 05.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:05 05.03.2025 (обновлено: 11:16 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/vzryv-2003151849.html
В Одесской области, где инструкторы тренируют ВСУ, прогремел взрыв
В Одесской области, где инструкторы тренируют ВСУ, прогремел взрыв - РИА Новости, 05.03.2025
В Одесской области, где инструкторы тренируют ВСУ, прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Сергеевке Одесской области, где англоязычные инструкторы тренируют украинский десант, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T11:05:00+03:00
2025-03-05T11:16:00+03:00
одесская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Сергеевке Одесской области, где англоязычные инструкторы тренируют украинский десант, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Сообщают о взрыве в пгт Сергеевка, что возле Затоки. Подробностей пока нет. Сергеевка известна своими пансионатами, кемпингами и домами отдыха. Это популярное место отдыха на лимане и на Будакской косе. Однако отдыхают там не простые люди - тренируется десант для высадки на берег. Инструкторы - англоязычные", - сообщил Лебедев.Он сообщил, что в общей сложности по Одессе и области были нанесены шесть ударов. Три из них - в порту Ильичевска (Черноморск).
https://ria.ru/20250305/pavlograd-2003152162.html
одесская область
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Варвара Скокшина
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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одесская область, вооруженные силы украины
Одесская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Одесской области, где инструкторы тренируют ВСУ, прогремел взрыв

В одесской Сергеевке, где зарубежные инструкторы тренируют ВСУ, прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Сергеевке Одесской области, где англоязычные инструкторы тренируют украинский десант, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Сообщают о взрыве в пгт Сергеевка, что возле Затоки. Подробностей пока нет. Сергеевка известна своими пансионатами, кемпингами и домами отдыха. Это популярное место отдыха на лимане и на Будакской косе. Однако отдыхают там не простые люди - тренируется десант для высадки на берег. Инструкторы - англоязычные", - сообщил Лебедев.
Он сообщил, что в общей сложности по Одессе и области были нанесены шесть ударов. Три из них - в порту Ильичевска (Черноморск).
Карта военных учений - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В районе украинского военного завода в Павлограде прогремел взрыв
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Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьВооруженные силы Украины
 
 
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