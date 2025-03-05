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В Одесской области, где инструкторы тренируют ВСУ, прогремел взрыв
В Одесской области, где инструкторы тренируют ВСУ, прогремел взрыв - РИА Новости, 05.03.2025
В Одесской области, где инструкторы тренируют ВСУ, прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Сергеевке Одесской области, где англоязычные инструкторы тренируют украинский десант, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T11:05:00+03:00
2025-03-05T11:05:00+03:00
2025-03-05T11:16:00+03:00
одесская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Сергеевке Одесской области, где англоязычные инструкторы тренируют украинский десант, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Сообщают о взрыве в пгт Сергеевка, что возле Затоки. Подробностей пока нет. Сергеевка известна своими пансионатами, кемпингами и домами отдыха. Это популярное место отдыха на лимане и на Будакской косе. Однако отдыхают там не простые люди - тренируется десант для высадки на берег. Инструкторы - англоязычные", - сообщил Лебедев.Он сообщил, что в общей сложности по Одессе и области были нанесены шесть ударов. Три из них - в порту Ильичевска (Черноморск).
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одесская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесская область, вооруженные силы украины
Одесская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Одесской области, где инструкторы тренируют ВСУ, прогремел взрыв
В одесской Сергеевке, где зарубежные инструкторы тренируют ВСУ, прогремел взрыв