https://ria.ru/20250305/vzryv-2003151849.html

В Одесской области, где инструкторы тренируют ВСУ, прогремел взрыв

В Одесской области, где инструкторы тренируют ВСУ, прогремел взрыв - РИА Новости, 05.03.2025

В Одесской области, где инструкторы тренируют ВСУ, прогремел взрыв

Взрыв прогремел в Сергеевке Одесской области, где англоязычные инструкторы тренируют украинский десант, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T11:05:00+03:00

2025-03-05T11:05:00+03:00

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одесская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в Сергеевке Одесской области, где англоязычные инструкторы тренируют украинский десант, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Сообщают о взрыве в пгт Сергеевка, что возле Затоки. Подробностей пока нет. Сергеевка известна своими пансионатами, кемпингами и домами отдыха. Это популярное место отдыха на лимане и на Будакской косе. Однако отдыхают там не простые люди - тренируется десант для высадки на берег. Инструкторы - англоязычные", - сообщил Лебедев.Он сообщил, что в общей сложности по Одессе и области были нанесены шесть ударов. Три из них - в порту Ильичевска (Черноморск).

https://ria.ru/20250305/pavlograd-2003152162.html

одесская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

одесская область, вооруженные силы украины