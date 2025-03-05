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Российские бойцы рассказали, как ВСУ бросают 18-летних солдат под Суджу
Российские бойцы рассказали, как ВСУ бросают 18-летних солдат под Суджу - РИА Новости, 05.03.2025
Российские бойцы рассказали, как ВСУ бросают 18-летних солдат под Суджу
ВСУ в надежде укрепить свою группировку в Курской области бросают в бой в Суджанском районе "мобилизованное мясо" - 18-летних десантников, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T15:25:00+03:00
2025-03-05T15:25:00+03:00
2025-03-05T15:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджанский район
курская область
вооруженные силы украины
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КУРСК, 5 мар – РИА Новости. ВСУ в надежде укрепить свою группировку в Курской области бросают в бой в Суджанском районе "мобилизованное мясо" - 18-летних десантников, сообщили РИА Новости военнослужащие группировки войск "Север". По их данным, командование ВСУ отправляет "на смерть" малоопытных 18-летних военнослужащих. "Противник не прекращает попыток усилить свою группировку новым "мобилизованным мясом", в контратаках на наших морпехов на юге Суджанского района активно принимают участие 18-летние украинцы из десантных подразделений", - сообщили бойцы "Севера".
https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003102642.html
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суджанский район, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Курская область, Вооруженные силы Украины
Российские бойцы рассказали, как ВСУ бросают 18-летних солдат под Суджу
ВСУ бросают в бой в районе курской Суджи 18-летних десантников