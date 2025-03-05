https://ria.ru/20250305/vsu-2003227869.html

Российские бойцы рассказали, как ВСУ бросают 18-летних солдат под Суджу

Российские бойцы рассказали, как ВСУ бросают 18-летних солдат под Суджу - РИА Новости, 05.03.2025

Российские бойцы рассказали, как ВСУ бросают 18-летних солдат под Суджу

ВСУ в надежде укрепить свою группировку в Курской области бросают в бой в Суджанском районе "мобилизованное мясо" - 18-летних десантников, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T15:25:00+03:00

2025-03-05T15:25:00+03:00

2025-03-05T15:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджанский район

курская область

вооруженные силы украины

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КУРСК, 5 мар – РИА Новости. ВСУ в надежде укрепить свою группировку в Курской области бросают в бой в Суджанском районе "мобилизованное мясо" - 18-летних десантников, сообщили РИА Новости военнослужащие группировки войск "Север". По их данным, командование ВСУ отправляет "на смерть" малоопытных 18-летних военнослужащих. "Противник не прекращает попыток усилить свою группировку новым "мобилизованным мясом", в контратаках на наших морпехов на юге Суджанского района активно принимают участие 18-летние украинцы из десантных подразделений", - сообщили бойцы "Севера".

https://ria.ru/20250305/spetsoperatsiya-2003102642.html

суджанский район

курская область

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суджанский район, курская область, вооруженные силы украины