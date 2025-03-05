https://ria.ru/20250305/vsu-2003221742.html
ВСУ лишились безопасных путей снабжения в Курской области
ВСУ лишились безопасных путей снабжения в Курской области - РИА Новости, 05.03.2025
ВСУ лишились безопасных путей снабжения в Курской области
Украинские военные лишились безопасных путей снабжения в Суджанском районе Курской области, сообщили РИА Новости бойцы российской группировки "Север". РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T15:08:00+03:00
2025-03-05T15:08:00+03:00
2025-03-05T15:51:00+03:00
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суджанский район
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КУРСК, 5 мар — РИА Новости. Украинские военные лишились безопасных путей снабжения в Суджанском районе Курской области, сообщили РИА Новости бойцы российской группировки "Север". "Для ВСУ нет безопасных путей снабжения своей группировки в суджанском приграничье", — сказали они. По словам военнослужащих, командование ВСУ бросает в бой малоопытных 18-летних солдат."Противник не прекращает попыток усилить свою группировку новым "мобилизованным мясом", в контратаках на наших морпехов на юге Суджанского района активно принимают участие 18-летние украинцы из десантных подразделений", — рассказали бойцы.В конце февраля группировка "Север" установила огневой контроль над трассой из Юнаковки (Сумская область) в Суджу. После этого у ВСУ начались огромные проблемы с логистикой и ротацией, а украинские военнослужащие стали называть этот маршрут "дорогой смерти".Рано утром 6 августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье украинская армия потеряла более 65 тысяч военнослужащих, 384 танка и тысячи единиц другой техники.
https://ria.ru/20250304/vsu-2003076725.html
https://ria.ru/20250304/sudzha-1993085626.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ВСУ лишились безопасных путей снабжения в Курской области
ВСУ лишились безопасных путей снабжения в Суджанском районе Курской области