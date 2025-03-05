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ВСУ лишились безопасных путей снабжения в Курской области - РИА Новости, 05.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 05.03.2025 (обновлено: 15:51 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/vsu-2003221742.html
ВСУ лишились безопасных путей снабжения в Курской области
ВСУ лишились безопасных путей снабжения в Курской области - РИА Новости, 05.03.2025
ВСУ лишились безопасных путей снабжения в Курской области
Украинские военные лишились безопасных путей снабжения в Суджанском районе Курской области, сообщили РИА Новости бойцы российской группировки "Север". РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T15:08:00+03:00
2025-03-05T15:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджанский район
курская область
сумская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
россия
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КУРСК, 5 мар — РИА Новости. Украинские военные лишились безопасных путей снабжения в Суджанском районе Курской области, сообщили РИА Новости бойцы российской группировки "Север". "Для ВСУ нет безопасных путей снабжения своей группировки в суджанском приграничье", — сказали они. По словам военнослужащих, командование ВСУ бросает в бой малоопытных 18-летних солдат."Противник не прекращает попыток усилить свою группировку новым "мобилизованным мясом", в контратаках на наших морпехов на юге Суджанского района активно принимают участие 18-летние украинцы из десантных подразделений", — рассказали бойцы.В конце февраля группировка "Север" установила огневой контроль над трассой из Юнаковки (Сумская область) в Суджу. После этого у ВСУ начались огромные проблемы с логистикой и ротацией, а украинские военнослужащие стали называть этот маршрут "дорогой смерти".Рано утром 6 августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье украинская армия потеряла более 65 тысяч военнослужащих, 384 танка и тысячи единиц другой техники.
https://ria.ru/20250304/vsu-2003076725.html
https://ria.ru/20250304/sudzha-1993085626.html
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суджанский район
курская область
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суджанский район, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия
ВСУ лишились безопасных путей снабжения в Курской области

ВСУ лишились безопасных путей снабжения в Суджанском районе Курской области

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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КУРСК, 5 мар — РИА Новости. Украинские военные лишились безопасных путей снабжения в Суджанском районе Курской области, сообщили РИА Новости бойцы российской группировки "Север".
"Для ВСУ нет безопасных путей снабжения своей группировки в суджанском приграничье", — сказали они.
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По словам военнослужащих, командование ВСУ бросает в бой малоопытных 18-летних солдат.
"Противник не прекращает попыток усилить свою группировку новым "мобилизованным мясом", в контратаках на наших морпехов на юге Суджанского района активно принимают участие 18-летние украинцы из десантных подразделений", — рассказали бойцы.
В конце февраля группировка "Север" установила огневой контроль над трассой из Юнаковки (Сумская область) в Суджу. После этого у ВСУ начались огромные проблемы с логистикой и ротацией, а украинские военнослужащие стали называть этот маршрут "дорогой смерти".
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Рано утром 6 августа прошлого года подразделения ВСУ вторглись в Курскую область для захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. Сейчас армия планомерно выдавливает противника из региона.
По последним данным Минобороны, за время боев в курском приграничье украинская армия потеряла более 65 тысяч военнослужащих, 384 танка и тысячи единиц другой техники.
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Специальная военная операция на УкраинеСуджанский районКурская областьСумская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаРоссия
 
 
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