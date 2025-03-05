https://ria.ru/20250305/vstrecha-2003289062.html

В офисе Зеленского анонсировали скорую встречу команд США и Украины

В офисе Зеленского анонсировали скорую встречу команд США и Украины - РИА Новости, 05.03.2025

В офисе Зеленского анонсировали скорую встречу команд США и Украины

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак после скандала в Белом доме заявил в Telegram-канале, что договорился с советником президента США Майком Уолтцем о РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T19:58:00+03:00

2025-03-05T19:58:00+03:00

2025-03-05T20:18:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак после скандала в Белом доме заявил в Telegram-канале, что договорился с советником президента США Майком Уолтцем о встрече команд в ближайшее время."Обсудили дальнейшие шаги на пути к справедливому и длительному миру. Также обменялись мнениями по вопросам безопасности и согласования позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и США. Договорились о встрече наших команд в ближайшее время для продолжения этой важной работы", — написал он. Ранее в среду Уолтц заявил, что США обсуждают с Украиной дату и место проведения возможных переговоров, и допустил возможность достижения мира на них. Накануне телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

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