В офисе Зеленского анонсировали скорую встречу команд США и Украины
Ермак анонсировал встречу команд США и Украины в ближайшее время
© Getty Images / CQ-Roll Call, Inc/Tom WilliamsВоеннослужащий поправляет украинский флаг в Белом доме перед началом переговоров
© Getty Images / CQ-Roll Call, Inc/Tom Williams
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак после скандала в Белом доме заявил в Telegram-канале, что договорился с советником президента США Майком Уолтцем о встрече команд в ближайшее время.
"Обсудили дальнейшие шаги на пути к справедливому и длительному миру. Также обменялись мнениями по вопросам безопасности и согласования позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и США. Договорились о встрече наших команд в ближайшее время для продолжения этой важной работы", — написал он.
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Ранее в среду Уолтц заявил, что США обсуждают с Украиной дату и место проведения возможных переговоров, и допустил возможность достижения мира на них.
Накануне телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.
В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
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