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В офисе Зеленского анонсировали скорую встречу команд США и Украины - РИА Новости, 05.03.2025
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19:58 05.03.2025 (обновлено: 20:18 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/vstrecha-2003289062.html
В офисе Зеленского анонсировали скорую встречу команд США и Украины
В офисе Зеленского анонсировали скорую встречу команд США и Украины - РИА Новости, 05.03.2025
В офисе Зеленского анонсировали скорую встречу команд США и Украины
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак после скандала в Белом доме заявил в Telegram-канале, что договорился с советником президента США Майком Уолтцем о РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T19:58:00+03:00
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украина
сша
в мире
владимир зеленский
дональд трамп
майк уолтц
россия
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак после скандала в Белом доме заявил в Telegram-канале, что договорился с советником президента США Майком Уолтцем о встрече команд в ближайшее время."Обсудили дальнейшие шаги на пути к справедливому и длительному миру. Также обменялись мнениями по вопросам безопасности и согласования позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и США. Договорились о встрече наших команд в ближайшее время для продолжения этой важной работы", — написал он. Ранее в среду Уолтц заявил, что США обсуждают с Украиной дату и место проведения возможных переговоров, и допустил возможность достижения мира на них. Накануне телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html
https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html
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украина, сша, в мире, владимир зеленский, дональд трамп, майк уолтц, россия, киев
Украина, США, В мире, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Россия, Киев
В офисе Зеленского анонсировали скорую встречу команд США и Украины

Ермак анонсировал встречу команд США и Украины в ближайшее время

© Getty Images / CQ-Roll Call, Inc/Tom WilliamsВоеннослужащий поправляет украинский флаг в Белом доме перед началом переговоров
Военнослужащий поправляет украинский флаг в Белом доме перед началом переговоров - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Getty Images / CQ-Roll Call, Inc/Tom Williams
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак после скандала в Белом доме заявил в Telegram-канале, что договорился с советником президента США Майком Уолтцем о встрече команд в ближайшее время.
"Обсудили дальнейшие шаги на пути к справедливому и длительному миру. Также обменялись мнениями по вопросам безопасности и согласования позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и США. Договорились о встрече наших команд в ближайшее время для продолжения этой важной работы", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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1 марта, 08:00
Ранее в среду Уолтц заявил, что США обсуждают с Украиной дату и место проведения возможных переговоров, и допустил возможность достижения мира на них.
Накануне телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки боеприпасов и техники Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.
В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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Вчера, 08:17
 
УкраинаСШАВ миреВладимир ЗеленскийДональд ТрампМайк УолтцРоссияКиев
 
 
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