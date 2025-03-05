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Врач рассказала, на что могут указывать упадок сил и быстрая утомляемость - РИА Новости, 05.03.2025
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03:08 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/vrach-2003092704.html
Врач рассказала, на что могут указывать упадок сил и быстрая утомляемость
Врач рассказала, на что могут указывать упадок сил и быстрая утомляемость - РИА Новости, 05.03.2025
Врач рассказала, на что могут указывать упадок сил и быстрая утомляемость
Упадок сил и быстрая утомляемость могут быть симптомами различных сбоев в работе эндокринной системы, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог московской... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T03:08:00+03:00
2025-03-05T03:08:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Упадок сил и быстрая утомляемость могут быть симптомами различных сбоев в работе эндокринной системы, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог московской поликлиники №220 Анна Невольникова. "Упадок сил и быстрая утомляемость могут быть симптомами различных сбоев в работе эндокринной системы. Например, при снижении функции щитовидной железы упадок сил часто сочетается с сухостью кожи, выпадением волос, отёками лица, рук и нижних конечностей, запорами, зябкостью, ухудшением памяти", - отметила Невольникова. Врач добавила, что при избытке гормонов щитовидной железы в крови слабость и повышенная утомляемость сопровождаются постоянным учащённым сердцебиением, повышенной возбудимостью и потливостью, дрожью рук и/или тела, нарушениями сна, снижением веса при повышенном аппетите. "При сахарном диабете 1 типа помимо хронической слабости отмечаются частое мочеиспускание, постоянная жажда, кожный зуд, сонливость, проблемы со зрением. Если есть вопросы или сомнения в состоянии здоровья, стоит обратиться к врачу", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20250304/vrach-2002875543.html
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общество
Общество
Врач рассказала, на что могут указывать упадок сил и быстрая утомляемость

Врач Невольникова: упадок сил может быть симптомом сбоев эндокринной системы

© Depositphotos.com / serezniyМодель щитовидной железы в кабинете у эндокринолога
Модель щитовидной железы в кабинете у эндокринолога - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Depositphotos.com / serezniy
Модель щитовидной железы в кабинете у эндокринолога. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Упадок сил и быстрая утомляемость могут быть симптомами различных сбоев в работе эндокринной системы, сообщила РИА Новости врач-эндокринолог московской поликлиники №220 Анна Невольникова.
"Упадок сил и быстрая утомляемость могут быть симптомами различных сбоев в работе эндокринной системы. Например, при снижении функции щитовидной железы упадок сил часто сочетается с сухостью кожи, выпадением волос, отёками лица, рук и нижних конечностей, запорами, зябкостью, ухудшением памяти", - отметила Невольникова.
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Врач добавила, что при избытке гормонов щитовидной железы в крови слабость и повышенная утомляемость сопровождаются постоянным учащённым сердцебиением, повышенной возбудимостью и потливостью, дрожью рук и/или тела, нарушениями сна, снижением веса при повышенном аппетите.
"При сахарном диабете 1 типа помимо хронической слабости отмечаются частое мочеиспускание, постоянная жажда, кожный зуд, сонливость, проблемы со зрением. Если есть вопросы или сомнения в состоянии здоровья, стоит обратиться к врачу", - сказала собеседница агентства.
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