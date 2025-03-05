https://ria.ru/20250305/volkswagen-2003289380.html

Volkswagen ввел экстренные меры из-за пошлин США, пишет Welt

Volkswagen ввел экстренные меры из-за пошлин США, пишет Welt - РИА Новости, 05.03.2025

Volkswagen ввел экстренные меры из-за пошлин США, пишет Welt

Дочерняя компания немецкого автопроизводителя Volkswagen запустила план введения экстренных мер для защиты своего бизнеса в США на фоне введения Соединенными... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T19:59:00+03:00

2025-03-05T19:59:00+03:00

2025-03-05T19:59:00+03:00

сша

канада

мексика

дональд трамп

volkswagen group

в мире

германия

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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БЕРЛИН, 5 мар - РИА Новости. Дочерняя компания немецкого автопроизводителя Volkswagen запустила план введения экстренных мер для защиты своего бизнеса в США на фоне введения Соединенными Штатами новых пошлин, сообщает издание Welt со ссылкой на Volkswagen Group of America. "В ответ на новые пошлины мы запускаем всеобъемлющий экстренный план, чтобы защитить наши точки продаж, цепочки поставок, дилеров и потребителей", - цитирует издание заявление дочки концерна. Отмечается, что Volkswagen Group of America принимает неотложные меры для обеспечения поставок в США на то время, пока рассматриваются необходимые "корректировки" производства и импорта. "Мы настоятельно призываем правительство США пересмотреть свое решение о введении пошлин, которые уже сказываются на американских рабочих местах, экономическом росте и семьях по всей стране", - подчеркнули в дочернем предприятии. В компании уверены, что новые тарифы окажут "разрушительное влияние на автомобильную отрасль" и нанесут ущерб как американским дилерам, так и их клиентам. США со вторника ввели пошлины в 25% на импорт товаров из Канады и Мексики, а также дополнительные тарифы в 10% на продукцию из Китая, объясняя данный шаг борьбой с нелегальной миграцией и с поставками фентанила. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пошлины вступят в силу без исключений, добавив, что "возможностей избежать пошлин" не осталось ни для Мексики, ни для Канады.

https://ria.ru/20250305/poshliny-2003214142.html

https://ria.ru/20250305/ssha-2003106951.html

https://ria.ru/20250305/kanada-2003250705.html

сша

канада

мексика

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, канада, мексика, дональд трамп, volkswagen group, в мире, германия, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады