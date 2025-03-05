https://ria.ru/20250305/vens-2003086325.html

Вэнс опроверг отъезд с курорта в США

Вэнс опроверг отъезд с курорта в США - РИА Новости, 05.03.2025

Вэнс опроверг отъезд с курорта в США

Вице-президент США Джей-Ди Вэнс опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы уехал со своей семьей в неизвестном направлении с горнолыжного курорта в штате... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T00:57:00+03:00

2025-03-05T00:57:00+03:00

2025-03-05T00:57:00+03:00

сша

вермонт

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003045490_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_c93a8e613c802414de62993f38b21385.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы уехал со своей семьей в неизвестном направлении с горнолыжного курорта в штате Вермонт на фоне проходивших там протестов в поддержку Украины. Ранее издание Newsweek сообщило, что у горнолыжного курорта в американском штате Вермонт прошли протесты в поддержку Киева. Газета добавляла, что вице-президент планировал остановиться в отеле возле горнолыжного курорта, однако на фоне протестов он с семьей поменял планы и уехал в неизвестном направлении. "Эти люди такие идиоты. Мы отлично провели время на выходных в Вермонте. Мы едва замечали протестующих... Этот заголовок про переезд в "неизвестное место" означает, что мы поменяли отель, чтобы дети могли быть в более частной обстановке", - написал Вэнс на своей странице в соцсети Х. Таким образом он прокомментировал публикацию с материалом газеты New York Post, где сообщалось о том, что вице-президент США покинул курорт на фоне проходящих там проукраинских протестов. По словам Вэнса, он не стал разглашать свое место пребывания из соображений конфиденциальности. Зеленский приезжал в Белый дом подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Трамп заявил, что занимает нейтральную позицию и хочет достичь договоренности. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены от него океаном.

https://ria.ru/20250304/vens-2003042226.html

https://ria.ru/20250304/vens-2003041435.html

сша

вермонт

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, вермонт, россия, владимир путин