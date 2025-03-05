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Вэнс опроверг отъезд с курорта в США - РИА Новости, 05.03.2025
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00:57 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/vens-2003086325.html
Вэнс опроверг отъезд с курорта в США
Вэнс опроверг отъезд с курорта в США - РИА Новости, 05.03.2025
Вэнс опроверг отъезд с курорта в США
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы уехал со своей семьей в неизвестном направлении с горнолыжного курорта в штате... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T00:57:00+03:00
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сша
вермонт
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы уехал со своей семьей в неизвестном направлении с горнолыжного курорта в штате Вермонт на фоне проходивших там протестов в поддержку Украины. Ранее издание Newsweek сообщило, что у горнолыжного курорта в американском штате Вермонт прошли протесты в поддержку Киева. Газета добавляла, что вице-президент планировал остановиться в отеле возле горнолыжного курорта, однако на фоне протестов он с семьей поменял планы и уехал в неизвестном направлении. "Эти люди такие идиоты. Мы отлично провели время на выходных в Вермонте. Мы едва замечали протестующих... Этот заголовок про переезд в "неизвестное место" означает, что мы поменяли отель, чтобы дети могли быть в более частной обстановке", - написал Вэнс на своей странице в соцсети Х. Таким образом он прокомментировал публикацию с материалом газеты New York Post, где сообщалось о том, что вице-президент США покинул курорт на фоне проходящих там проукраинских протестов. По словам Вэнса, он не стал разглашать свое место пребывания из соображений конфиденциальности. Зеленский приезжал в Белый дом подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Трамп заявил, что занимает нейтральную позицию и хочет достичь договоренности. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены от него океаном.
https://ria.ru/20250304/vens-2003042226.html
https://ria.ru/20250304/vens-2003041435.html
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сша, вермонт, россия, владимир путин
США, Вермонт, Россия, Владимир Путин
Вэнс опроверг отъезд с курорта в США

Вэнс опроверг отъезд с курорта в США из-за проукраинских протестов

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джей Ди Вэнс . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы уехал со своей семьей в неизвестном направлении с горнолыжного курорта в штате Вермонт на фоне проходивших там протестов в поддержку Украины.
Ранее издание Newsweek сообщило, что у горнолыжного курорта в американском штате Вермонт прошли протесты в поддержку Киева. Газета добавляла, что вице-президент планировал остановиться в отеле возле горнолыжного курорта, однако на фоне протестов он с семьей поменял планы и уехал в неизвестном направлении.
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Американский народ хочет завершения конфликта на Украине, заявил Вэнс
Вчера, 18:35
"Эти люди такие идиоты. Мы отлично провели время на выходных в Вермонте. Мы едва замечали протестующих... Этот заголовок про переезд в "неизвестное место" означает, что мы поменяли отель, чтобы дети могли быть в более частной обстановке", - написал Вэнс на своей странице в соцсети Х. Таким образом он прокомментировал публикацию с материалом газеты New York Post, где сообщалось о том, что вице-президент США покинул курорт на фоне проходящих там проукраинских протестов.
По словам Вэнса, он не стал разглашать свое место пребывания из соображений конфиденциальности.
Зеленский приезжал в Белый дом подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Трамп заявил, что занимает нейтральную позицию и хочет достичь договоренности. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены от него океаном.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Вэнс призвал Киев подкрепить слова о желании мира действиями
Вчера, 18:31
 
СШАВермонтРоссияВладимир Путин
 
 
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