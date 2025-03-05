Вэнс опроверг отъезд с курорта в США
Вэнс опроверг отъезд с курорта в США из-за проукраинских протестов
© AP Photo / Manuel Balce CenetaДжей Ди Вэнс
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Джей Ди Вэнс . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей-Ди Вэнс опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы уехал со своей семьей в неизвестном направлении с горнолыжного курорта в штате Вермонт на фоне проходивших там протестов в поддержку Украины.
Ранее издание Newsweek сообщило, что у горнолыжного курорта в американском штате Вермонт прошли протесты в поддержку Киева. Газета добавляла, что вице-президент планировал остановиться в отеле возле горнолыжного курорта, однако на фоне протестов он с семьей поменял планы и уехал в неизвестном направлении.
"Эти люди такие идиоты. Мы отлично провели время на выходных в Вермонте. Мы едва замечали протестующих... Этот заголовок про переезд в "неизвестное место" означает, что мы поменяли отель, чтобы дети могли быть в более частной обстановке", - написал Вэнс на своей странице в соцсети Х. Таким образом он прокомментировал публикацию с материалом газеты New York Post, где сообщалось о том, что вице-президент США покинул курорт на фоне проходящих там проукраинских протестов.
По словам Вэнса, он не стал разглашать свое место пребывания из соображений конфиденциальности.
Зеленский приезжал в Белый дом подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Трамп заявил, что занимает нейтральную позицию и хочет достичь договоренности. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены от него океаном.