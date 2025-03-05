https://ria.ru/20250305/vasnetsov-2003166638.html

Найденную картину Васнецова выставят на торги за 1,5 миллиона долларов

Найденную картину Васнецова выставят на торги за 1,5 миллиона долларов - РИА Новости, 05.03.2025

Найденную картину Васнецова выставят на торги за 1,5 миллиона долларов

Картина Виктора Васнецова "Богомольцы" из раннего периода творчества художника, обнаруженную экспертами Русского музея, выставят за 1,5 миллиона долларов на... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T12:18:00+03:00

2025-03-05T12:18:00+03:00

2025-03-05T12:22:00+03:00

москва

виктор васнецов

русский музей

государственный русский музей

sotheby's

культура

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Картина Виктора Васнецова "Богомольцы" из раннего периода творчества художника, обнаруженную экспертами Русского музея, выставят за 1,5 миллиона долларов на аукционе в Москве 16 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского аукционного дома. "Ранее неизвестную картину Виктора Васнецова продадут на аукционе в Москве за 1,5 миллиона долларов. Полотно было обнаружено и атрибутировано экспертами Русского музея. Работа оказалась утерянным произведением раннего периода творчества Виктора Васнецова и одной из вариаций полотна "Нищие-певцы" 1873 года. Теперь она станет одним из топ-лотов торгов Московского аукционного дома, которые состоятся 16 марта", — говорится в сообщении. В пресс-службе рассказали, что масляный холст "Богомольцы" поступил на экспертизу в Государственный Русский музей в 2003 году. Картина была не подписана, ее приобрели на аукционе Sotheby's в том же году. Подготовительный рисунок с аналогичным сюжетом авторства Васнецова вошел в экспозицию "Виктор Васнецов. Начало. Рисунки из собрания Государственной Третьяковской галереи" — проекта, открытого до 18 мая 2025 года. Найденный масляный холст Васнецова "Богомольцы" публика впервые увидела в 2024 году на юбилейной выставке к 175-летию со дня рождения художника в Русском музее, напомнили в пресс-службе. Полотно размером 80,5х132 сантиметра останется на выставке до конца марта 2025 года, а затем будет предоставлено тому, кто выкупит его на торгах, заключили в Московском аукционном доме.

https://ria.ru/20241210/kartina-1988477401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

москва, виктор васнецов, русский музей, государственный русский музей, sotheby's