Рейтинг@Mail.ru
В Калининграде сошли с рельсов четыре грузовых вагона - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:47 05.03.2025 (обновлено: 20:30 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/vagony-2003285112.html
В Калининграде сошли с рельсов четыре грузовых вагона
В Калининграде сошли с рельсов четыре грузовых вагона - РИА Новости, 05.03.2025
В Калининграде сошли с рельсов четыре грузовых вагона
Четыре вагона грузового состава сошли с рельс на улице Камской у железнодорожного переезда в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального УМВД. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T19:47:00+03:00
2025-03-05T20:30:00+03:00
происшествия
калининград
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003289903_0:208:895:711_1920x0_80_0_0_2c27cb85925d5898abf01494615a9f84.jpg
КАЛИНИНГРАД, 5 мар — РИА Новости. Четыре вагона грузового состава сошли с рельс на улице Камской у железнодорожного переезда в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального УМВД. "05.03.2025 около 15.30 (16.30 мск) в городе Калининграде по улице Камской, д. 8 "а" двигался железнодорожный состав (пять вагонов-цистерн), четыре из которых сошли с рельс вблизи железнодорожного переезда", - говорится в сообщении. Движение транспортных средств временно перекрыто в двух направлениях, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20250113/poezd-1993398753.html
калининград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003289903_0:36:895:707_1920x0_80_0_0_f4483155d67b6fcbcf93f65d995406d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининград, россия
Происшествия, Калининград, Россия
В Калининграде сошли с рельсов четыре грузовых вагона

В Калининграде у ж/д переезда сошли с рельсов четыре грузовых вагона

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramМесто схода вагонов грузового состава на улице Камской у железнодорожного переезда в Калининграде
Место схода вагонов грузового состава на улице Камской у железнодорожного переезда в Калининграде - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
Место схода вагонов грузового состава на улице Камской у железнодорожного переезда в Калининграде
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 5 мар — РИА Новости. Четыре вагона грузового состава сошли с рельс на улице Камской у железнодорожного переезда в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
"05.03.2025 около 15.30 (16.30 мск) в городе Калининграде по улице Камской, д. 8 "а" двигался железнодорожный состав (пять вагонов-цистерн), четыре из которых сошли с рельс вблизи железнодорожного переезда", - говорится в сообщении.
Движение транспортных средств временно перекрыто в двух направлениях, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Работник железной дороги обходит железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
В Бурятии сошли с рельсов более 20 вагонов грузового поезда
13 января, 02:06
 
ПроисшествияКалининградРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала