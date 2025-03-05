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В Калининграде сошли с рельсов четыре грузовых вагона
В Калининграде сошли с рельсов четыре грузовых вагона - РИА Новости, 05.03.2025
В Калининграде сошли с рельсов четыре грузовых вагона
Четыре вагона грузового состава сошли с рельс на улице Камской у железнодорожного переезда в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального УМВД. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T19:47:00+03:00
2025-03-05T19:47:00+03:00
2025-03-05T20:30:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 5 мар — РИА Новости. Четыре вагона грузового состава сошли с рельс на улице Камской у железнодорожного переезда в Калининграде, сообщает пресс-служба регионального УМВД. "05.03.2025 около 15.30 (16.30 мск) в городе Калининграде по улице Камской, д. 8 "а" двигался железнодорожный состав (пять вагонов-цистерн), четыре из которых сошли с рельс вблизи железнодорожного переезда", - говорится в сообщении. Движение транспортных средств временно перекрыто в двух направлениях, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
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происшествия, калининград, россия
Происшествия, Калининград, Россия
В Калининграде сошли с рельсов четыре грузовых вагона
В Калининграде у ж/д переезда сошли с рельсов четыре грузовых вагона