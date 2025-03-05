Вагенкнехт резко раскритиковала планы ХДС/ХСС и СДПГ по вооружению Украины
Вагенкнехт раскритиковала планы ХДС/ХСС и СДПГ по вооружению Германии и Украины
© AP Photo / Martin MeissnerСара Вагенкнехт
© AP Photo / Martin Meissner
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Немецкий политик Сара Вагенкнехт подвергла острой критике планы блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ) по созданию спецфондов, в том числе для наращивания военных расходов, за счет увеличения государственных долгов Германии.
"Пакет от ХДС/ХСС и СДПГ - это самый безумный пакет перевооружения и самое большое предательство избирателей в истории Федеративной Республики Германия. К тому же эти деньги пойдут не только на бундесвер, но, прежде всего, на украинскую армию. Это исключение из долгового тормоза фактически означает постоянное обязательство немецких налогоплательщиков финансировать вооружение Украины. Германия должна была бы поступить ровно наоборот: жесткие долговые ограничения на военные расходы и ослабление ограничения на долги для разумных инвестиций в инфраструктуру. Однако 500 миллиардов специального фонда на инфраструктуру - это всего лишь фиговый листок, прикрывающий рост военных расходов", - написала Вагенкнехт в социальной сети Х.
В понедельник вечером таблоид Bild сообщил о том, что ХДС/ХСС и СДПГ, которые в настоящее время видятся наиболее вероятными партнерами по будущей коалиции, обсуждают возможность создания двух мегафондов: для развития вооруженных сил и инфраструктуры страны. Сообщалось, что суммарно в эти фонды может быть привлечено порядка 900 миллиардов евро, причем это будут заемные средства.
Во вторник на совместной пресс-конференции с главой ХСС Маркусом Зёдером и лидерами СДПГ лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил о планах внести на следующей неделе в бундестаг поправку в конституцию страны, которая позволит существенно увеличивать долги для финансирования растущих расходов на оборону. Кроме того, он анонсировал создание на следующие десять лет специального фонда для развития инфраструктуры на 500 миллиардов евро.
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