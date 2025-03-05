На Украине мобилизовали россиянина, пишут СМИ
На Украине оштрафовали военкома за мобилизацию в ВСУ гражданина России
© AP Photo / Felipe DanaУкраина
© AP Photo / Felipe Dana
Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности начальника одного из военкоматов Ивано-Франковской области Украины мобилизовал гражданина России, суд признал его виновным в превышении полномочий и оштрафовал, сообщило местное издание Zaxid.net.
"Тысменицкий районный суд Ивано-Франковской области признал чиновника ТЦК виновным в превышении полномочий из-за мобилизации гражданина России на военную службу. За админправнарушение подполковнику назначили наказание в виде 17 тысяч гривен штрафа", — говорится в сообщении.
В Николаеве прогремел взрыв рядом с сотрудниками ТЦК
15 февраля, 13:07
По его информации, военком направил мужчину с российским гражданством на медкомиссию, после чего поставил на воинский учет и включил в списки для отправки в часть.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах — на улицах, автозаправках или в кафе.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
На Украине водитель на ходу спас незнакомца от ТЦК
11 декабря 2024, 10:32