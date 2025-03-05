https://ria.ru/20250305/ukraina-2003305600.html

На Украине мобилизовали россиянина, пишут СМИ

На Украине мобилизовали россиянина, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2025

На Украине мобилизовали россиянина, пишут СМИ

Временно исполняющий обязанности начальника одного из военкоматов Ивано-Франковской области Украины мобилизовал гражданина России, суд признал его виновным в... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T22:48:00+03:00

2025-03-05T22:48:00+03:00

2025-03-05T23:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности начальника одного из военкоматов Ивано-Франковской области Украины мобилизовал гражданина России, суд признал его виновным в превышении полномочий и оштрафовал, сообщило местное издание Zaxid.net. "Тысменицкий районный суд Ивано-Франковской области признал чиновника ТЦК виновным в превышении полномочий из-за мобилизации гражданина России на военную службу. За админправнарушение подполковнику назначили наказание в виде 17 тысяч гривен штрафа", — говорится в сообщении.По его информации, военком направил мужчину с российским гражданством на медкомиссию, после чего поставил на воинский учет и включил в списки для отправки в часть. На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах — на улицах, автозаправках или в кафе.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

https://ria.ru/20250215/ukraina-1999560273.html

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988558890.html

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в мире, украина, ивано-франковская область, россия, владимир зеленский