Рейтинг@Mail.ru
На Украине мобилизовали россиянина, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:48 05.03.2025 (обновлено: 23:13 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/ukraina-2003305600.html
На Украине мобилизовали россиянина, пишут СМИ
На Украине мобилизовали россиянина, пишут СМИ - РИА Новости, 05.03.2025
На Украине мобилизовали россиянина, пишут СМИ
Временно исполняющий обязанности начальника одного из военкоматов Ивано-Франковской области Украины мобилизовал гражданина России, суд признал его виновным в... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T22:48:00+03:00
2025-03-05T23:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ивано-франковская область
россия
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916196869_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_cc9f231a615dddf02acea6d4583789f8.jpg
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности начальника одного из военкоматов Ивано-Франковской области Украины мобилизовал гражданина России, суд признал его виновным в превышении полномочий и оштрафовал, сообщило местное издание Zaxid.net. "Тысменицкий районный суд Ивано-Франковской области признал чиновника ТЦК виновным в превышении полномочий из-за мобилизации гражданина России на военную службу. За админправнарушение подполковнику назначили наказание в виде 17 тысяч гривен штрафа", — говорится в сообщении.По его информации, военком направил мужчину с российским гражданством на медкомиссию, после чего поставил на воинский учет и включил в списки для отправки в часть. На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах — на улицах, автозаправках или в кафе.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
https://ria.ru/20250215/ukraina-1999560273.html
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988558890.html
украина
ивано-франковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916196869_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_d05ebc9a38b92d0cb40d3d97bfe4b3e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ивано-франковская область, россия, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ивано-Франковская область, Россия, Владимир Зеленский
На Украине мобилизовали россиянина, пишут СМИ

На Украине оштрафовали военкома за мобилизацию в ВСУ гражданина России

© AP Photo / Felipe DanaУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности начальника одного из военкоматов Ивано-Франковской области Украины мобилизовал гражданина России, суд признал его виновным в превышении полномочий и оштрафовал, сообщило местное издание Zaxid.net.
"Тысменицкий районный суд Ивано-Франковской области признал чиновника ТЦК виновным в превышении полномочий из-за мобилизации гражданина России на военную службу. За админправнарушение подполковнику назначили наказание в виде 17 тысяч гривен штрафа", — говорится в сообщении.
Cотрудники украинского военкомата отлавливают молодого отца на улице. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
В Николаеве прогремел взрыв рядом с сотрудниками ТЦК
15 февраля, 13:07
По его информации, военком направил мужчину с российским гражданством на медкомиссию, после чего поставил на воинский учет и включил в списки для отправки в часть.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах — на улицах, автозаправках или в кафе.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Кадры спасения мужчины от мобилизации на Украине - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
На Украине водитель на ходу спас незнакомца от ТЦК
11 декабря 2024, 10:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИвано-Франковская областьРоссияВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала