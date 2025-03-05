https://ria.ru/20250305/ukraina-2003297717.html

Проукраинский фронт может рассыпаться без поддержки США, заявили в Совфеде

Проукраинский фронт может рассыпаться без поддержки США, заявили в Совфеде - РИА Новости, 05.03.2025

Проукраинский фронт может рассыпаться без поддержки США, заявили в Совфеде

Проукраинский фронт без поддержки США может рассыпаться быстрее, чем кажется, если европейские политики высказываются в пользу Киева, то военные бюрократы будут РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T21:11:00+03:00

2025-03-05T21:11:00+03:00

2025-03-05T21:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

кабул (город)

сша

александр шендерюк-жидков

талибан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001543679_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c48b144e746a4823a88399afe199edc4.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Проукраинский фронт без поддержки США может рассыпаться быстрее, чем кажется, если европейские политики высказываются в пользу Киева, то военные бюрократы будут ориентироваться на сигналы из Вашингтона, считает сенатор РФ от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Ранее официальный представитель министерства обороны ФРГ Михаэль Штемпфле в ходе брифинга заявил, что Германия достигла предела возможностей в передаче Украине оружия из собственных арсеналов бундесвера. "Сообщение министерства обороны Германии неслучайно расходится с проукраинской риторикой немецких политиков. И если публично люди, которые поставили все на команду (Владимира) Зеленского, будут ещё долго выражать ему свою поддержку, то вся европейская военная бюрократия, выстроенная десятилетиями вокруг США, будет ориентироваться на сигналы из-за океана", - сказал Шендерюк-Жидков РИА Новости. Так называемый единый проукраинский фронт на деле может рассыпаться быстрее, чем "оборона Кабула", считает он. "Если США останавливает поддержку Украины, то и европейскому вооружению там тоже нечего делать. Такова суровая реальность поствоенной Европы, которая как не имела, так и не имеет своего настоящего суверенитета", - заключил Шендерюк-Жидков. В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа талибы вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html

https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html

кабул (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кабул (город), сша, александр шендерюк-жидков, талибан