https://ria.ru/20250305/ukraina-2003297717.html
Проукраинский фронт может рассыпаться без поддержки США, заявили в Совфеде
Проукраинский фронт может рассыпаться без поддержки США, заявили в Совфеде - РИА Новости, 05.03.2025
Проукраинский фронт может рассыпаться без поддержки США, заявили в Совфеде
Проукраинский фронт без поддержки США может рассыпаться быстрее, чем кажется, если европейские политики высказываются в пользу Киева, то военные бюрократы будут РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T21:11:00+03:00
2025-03-05T21:11:00+03:00
2025-03-05T21:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
кабул (город)
сша
александр шендерюк-жидков
талибан
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Проукраинский фронт без поддержки США может рассыпаться быстрее, чем кажется, если европейские политики высказываются в пользу Киева, то военные бюрократы будут ориентироваться на сигналы из Вашингтона, считает сенатор РФ от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Ранее официальный представитель министерства обороны ФРГ Михаэль Штемпфле в ходе брифинга заявил, что Германия достигла предела возможностей в передаче Украине оружия из собственных арсеналов бундесвера. "Сообщение министерства обороны Германии неслучайно расходится с проукраинской риторикой немецких политиков. И если публично люди, которые поставили все на команду (Владимира) Зеленского, будут ещё долго выражать ему свою поддержку, то вся европейская военная бюрократия, выстроенная десятилетиями вокруг США, будет ориентироваться на сигналы из-за океана", - сказал Шендерюк-Жидков РИА Новости. Так называемый единый проукраинский фронт на деле может рассыпаться быстрее, чем "оборона Кабула", считает он. "Если США останавливает поддержку Украины, то и европейскому вооружению там тоже нечего делать. Такова суровая реальность поствоенной Европы, которая как не имела, так и не имеет своего настоящего суверенитета", - заключил Шендерюк-Жидков. В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа талибы вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html
https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html
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в мире, кабул (город), сша, александр шендерюк-жидков, талибан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кабул (город), США, Александр Шендерюк-Жидков, Талибан
Проукраинский фронт может рассыпаться без поддержки США, заявили в Совфеде
Сенатор Шендерюк-Жидков: проукраинский фронт без поддержки США может рассыпаться
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Проукраинский фронт без поддержки США может рассыпаться быстрее, чем кажется, если европейские политики высказываются в пользу Киева, то военные бюрократы будут ориентироваться на сигналы из Вашингтона, считает сенатор РФ от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
Ранее официальный представитель министерства обороны ФРГ Михаэль Штемпфле в ходе брифинга заявил, что Германия достигла предела возможностей в передаче Украине оружия из собственных арсеналов бундесвера.
"Сообщение министерства обороны Германии неслучайно расходится с проукраинской риторикой немецких политиков. И если публично люди, которые поставили все на команду (Владимира) Зеленского, будут ещё долго выражать ему свою поддержку, то вся европейская военная бюрократия, выстроенная десятилетиями вокруг США, будет ориентироваться на сигналы из-за океана", - сказал Шендерюк-Жидков РИА Новости.
Так называемый единый проукраинский фронт на деле может рассыпаться быстрее, чем "оборона Кабула", считает он.
"Если США останавливает поддержку Украины, то и европейскому вооружению там тоже нечего делать. Такова суровая реальность поствоенной Европы, которая как не имела, так и не имеет своего настоящего суверенитета", - заключил Шендерюк-Жидков.
В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа талибы вошли в Кабул и на следующий день объявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность