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"Надо готовиться". На Украине сделали прогноз об отношениях с США - РИА Новости, 05.03.2025
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20:41 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/ukraina-2003295667.html
"Надо готовиться". На Украине сделали прогноз об отношениях с США
"Надо готовиться". На Украине сделали прогноз об отношениях с США - РИА Новости, 05.03.2025
"Надо готовиться". На Украине сделали прогноз об отношениях с США
Давление США на Украину продолжится и будет жестким, заявил украинский политолог Владимир Фесенко. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T20:41:00+03:00
2025-03-05T20:41:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир фесенко
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Давление США на Украину продолжится и будет жестким, заявил украинский политолог Владимир Фесенко. "Не надо ждать, что все будет хорошо, давление на Украину продолжится. Соглашение по ресурсам не подписано, США хотят изменить и в свою сторону улучшить, на своих условиях, и это будет для нас дополнительный вызов", - сказал Фесенко в интервью украинскому радио NV. Он отметил, что до сих пор нет официального подтверждения или опровержения информации о приостановке США поставок вооружений Украине. По его мнению, этот вопрос также может стать инструментом давления на Киев. "Потепление, которое может появиться в отношениях США и Украины, будет медленным, прохладным и надо готовиться к продолжению давления со стороны США и давлению жесткому", - добавил Фесенко. Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. После этого Зеленский попытался извиниться и заявил, что сожалеет о случившемся и согласен на переговоры как можно скорее. Зеленский заявил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. В качестве первых шагов Зеленский предложил освобождение пленных, перемирие в небе - запрет на ракеты, дальнобойные беспилотники, удары бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, а также "немедленное перемирие на море".
https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html
https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html
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в мире, сша, украина, владимир фесенко
В мире, США, Украина, Владимир Фесенко
"Надо готовиться". На Украине сделали прогноз об отношениях с США

Политолог Фесенко: давление США на Украину продолжится и будет жестким

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Давление США на Украину продолжится и будет жестким, заявил украинский политолог Владимир Фесенко.
"Не надо ждать, что все будет хорошо, давление на Украину продолжится. Соглашение по ресурсам не подписано, США хотят изменить и в свою сторону улучшить, на своих условиях, и это будет для нас дополнительный вызов", - сказал Фесенко в интервью украинскому радио NV.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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Он отметил, что до сих пор нет официального подтверждения или опровержения информации о приостановке США поставок вооружений Украине. По его мнению, этот вопрос также может стать инструментом давления на Киев.
"Потепление, которое может появиться в отношениях США и Украины, будет медленным, прохладным и надо готовиться к продолжению давления со стороны США и давлению жесткому", - добавил Фесенко.
Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
После этого Зеленский попытался извиниться и заявил, что сожалеет о случившемся и согласен на переговоры как можно скорее. Зеленский заявил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. В качестве первых шагов Зеленский предложил освобождение пленных, перемирие в небе - запрет на ракеты, дальнобойные беспилотники, удары бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, а также "немедленное перемирие на море".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
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