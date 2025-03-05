"Надо готовиться". На Украине сделали прогноз об отношениях с США
Политолог Фесенко: давление США на Украину продолжится и будет жестким
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Давление США на Украину продолжится и будет жестким, заявил украинский политолог Владимир Фесенко.
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Он отметил, что до сих пор нет официального подтверждения или опровержения информации о приостановке США поставок вооружений Украине. По его мнению, этот вопрос также может стать инструментом давления на Киев.
"Потепление, которое может появиться в отношениях США и Украины, будет медленным, прохладным и надо готовиться к продолжению давления со стороны США и давлению жесткому", - добавил Фесенко.
Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
После этого Зеленский попытался извиниться и заявил, что сожалеет о случившемся и согласен на переговоры как можно скорее. Зеленский заявил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. В качестве первых шагов Зеленский предложил освобождение пленных, перемирие в небе - запрет на ракеты, дальнобойные беспилотники, удары бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, а также "немедленное перемирие на море".
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