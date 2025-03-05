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Гагин рассказал, что США хотят сделать с Украиной - РИА Новости, 05.03.2025
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18:30 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/ukraina-2003271069.html
Гагин рассказал, что США хотят сделать с Украиной
Гагин рассказал, что США хотят сделать с Украиной - РИА Новости, 05.03.2025
Гагин рассказал, что США хотят сделать с Украиной
США намерены навязать Киеву мир на своих условиях, превратить Украину в колонию и использовать ее природные ресурсы, считает военно-политический эксперт Ян... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T18:30:00+03:00
2025-03-05T18:30:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
ян гагин
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. США намерены навязать Киеву мир на своих условиях, превратить Украину в колонию и использовать ее природные ресурсы, считает военно-политический эксперт Ян Гагин. Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил, что получил письмо от Владимира Зеленского с заверением в готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине. "Трамп все-таки навязывает Украине мир на своих условиях. То есть это переговоры России и Соединенных Штатов без Украины. Украина всего лишь наблюдатель на этих переговорах и должна соглашаться с любыми условиями... Я так полагаю, что российская сторона будет настаивать на соблюдении своих интересов на этих переговорах", - сказал Гагин РИА Новости, комментируя речь Трампа. По его мнению, США планируют превратить Украину в колонию. "Соединенные Штаты должны получить все ископаемые на территории Украины для того, чтобы компенсировать вложенные в войну деньги и зарабатывать дальше на этом. А Европейский союз так и будет продолжать вкладываться в войну и ожидать возможного возвращения этих инвестиций.... Украина просто станет очередной колонией Соединенных Штатов", - считает эксперт. Согласно его прогнозу, США продолжат поставлять оружие Украине. "Соединённые Штаты больше не будут тратиться на украинский конфликт, при этом они, скорее всего, так и будут продолжать продавать оружие Украине через Европу... Сами поставлять его не будут, и точно так же не будут оказывать материальную помощь. Опять же, это всё они оставляют Европейскому союзу", - полагает Гагин. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250302/ukraina-2002257479.html
https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, ян гагин
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Ян Гагин
Гагин рассказал, что США хотят сделать с Украиной

Гагин: США намерены сделать Украину колонией и использовать ее ископаемые

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. США намерены навязать Киеву мир на своих условиях, превратить Украину в колонию и использовать ее природные ресурсы, считает военно-политический эксперт Ян Гагин.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в американском конгрессе заявил, что получил письмо от Владимира Зеленского с заверением в готовности как можно скорее сесть за стол переговоров о мире на Украине.
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"Трамп все-таки навязывает Украине мир на своих условиях. То есть это переговоры России и Соединенных Штатов без Украины. Украина всего лишь наблюдатель на этих переговорах и должна соглашаться с любыми условиями... Я так полагаю, что российская сторона будет настаивать на соблюдении своих интересов на этих переговорах", - сказал Гагин РИА Новости, комментируя речь Трампа.
По его мнению, США планируют превратить Украину в колонию.
«
"Соединенные Штаты должны получить все ископаемые на территории Украины для того, чтобы компенсировать вложенные в войну деньги и зарабатывать дальше на этом. А Европейский союз так и будет продолжать вкладываться в войну и ожидать возможного возвращения этих инвестиций.... Украина просто станет очередной колонией Соединенных Штатов", - считает эксперт.
Согласно его прогнозу, США продолжат поставлять оружие Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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"Соединённые Штаты больше не будут тратиться на украинский конфликт, при этом они, скорее всего, так и будут продолжать продавать оружие Украине через Европу... Сами поставлять его не будут, и точно так же не будут оказывать материальную помощь. Опять же, это всё они оставляют Европейскому союзу", - полагает Гагин.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампЯн Гагин
 
 
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