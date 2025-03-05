https://ria.ru/20250305/ukraina-2003243154.html

Украинские власти не выплатили средства по программе "национальный кэшбэк"

Украинские власти не выплатили средства по программе "национальный кэшбэк" - РИА Новости, 05.03.2025

Украинские власти не выплатили средства по программе "национальный кэшбэк"

Власти Украины еще не выплатили 3,4 миллиона граждан средства по программе "национальный кэшбек" начиная с декабря прошлого года, речь идет о сумме 714... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T16:40:00+03:00

2025-03-05T16:40:00+03:00

2025-03-05T16:40:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Украины еще не выплатили 3,4 миллиона граждан средства по программе "национальный кэшбек" начиная с декабря прошлого года, речь идет о сумме 714 миллионов гривен, или порядка 17,3 миллиона долларов, сообщило минэкономики страны. Государственная программа "национальный кэшбэк" на Украине направлена поддержать украинских производителей, согласно которой покупатели получают 10% от стоимости приобретенных товаров на специальную банковскую карту. "Многие украинцы ожидают выплату кэшбэка, которая обычно приходит в 20-х числах месяца. Ведь для многих это финансовая поддержка. Все выплаты состоятся вскоре в полном объеме. 3,4 миллиона украинцев получат 714 миллионов гривен кэшбека за декабрь и январь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэкономики страны. В министерстве заверили, что правительство уже выделило необходимые средства, при этом отметили, что "операционные процессы требуют немного больше времени", чем ожидалось. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий.

https://ria.ru/20250305/plan-2003241416.html

https://ria.ru/20240626/zakharova-1955592721.html

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