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Украинские власти не выплатили средства по программе "национальный кэшбэк" - РИА Новости, 05.03.2025
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16:40 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/ukraina-2003243154.html
Украинские власти не выплатили средства по программе "национальный кэшбэк"
Украинские власти не выплатили средства по программе "национальный кэшбэк" - РИА Новости, 05.03.2025
Украинские власти не выплатили средства по программе "национальный кэшбэк"
Власти Украины еще не выплатили 3,4 миллиона граждан средства по программе "национальный кэшбек" начиная с декабря прошлого года, речь идет о сумме 714... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T16:40:00+03:00
2025-03-05T16:40:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Украины еще не выплатили 3,4 миллиона граждан средства по программе "национальный кэшбек" начиная с декабря прошлого года, речь идет о сумме 714 миллионов гривен, или порядка 17,3 миллиона долларов, сообщило минэкономики страны. Государственная программа "национальный кэшбэк" на Украине направлена поддержать украинских производителей, согласно которой покупатели получают 10% от стоимости приобретенных товаров на специальную банковскую карту. "Многие украинцы ожидают выплату кэшбэка, которая обычно приходит в 20-х числах месяца. Ведь для многих это финансовая поддержка. Все выплаты состоятся вскоре в полном объеме. 3,4 миллиона украинцев получат 714 миллионов гривен кэшбека за декабрь и январь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэкономики страны. В министерстве заверили, что правительство уже выделило необходимые средства, при этом отметили, что "операционные процессы требуют немного больше времени", чем ожидалось. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий.
https://ria.ru/20250305/plan-2003241416.html
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Украина, В мире
Украинские власти не выплатили средства по программе "национальный кэшбэк"

Украина не выплатила 714 миллионов гривен по программе "национальный кэшбек"

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Власти Украины еще не выплатили 3,4 миллиона граждан средства по программе "национальный кэшбек" начиная с декабря прошлого года, речь идет о сумме 714 миллионов гривен, или порядка 17,3 миллиона долларов, сообщило минэкономики страны.
Государственная программа "национальный кэшбэк" на Украине направлена поддержать украинских производителей, согласно которой покупатели получают 10% от стоимости приобретенных товаров на специальную банковскую карту.
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"Многие украинцы ожидают выплату кэшбэка, которая обычно приходит в 20-х числах месяца. Ведь для многих это финансовая поддержка. Все выплаты состоятся вскоре в полном объеме. 3,4 миллиона украинцев получат 714 миллионов гривен кэшбека за декабрь и январь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минэкономики страны.
В министерстве заверили, что правительство уже выделило необходимые средства, при этом отметили, что "операционные процессы требуют немного больше времени", чем ожидалось.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий.
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