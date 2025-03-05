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Мошеннические центры сосредоточены на Украине, заявил глава МВД - РИА Новости, 05.03.2025
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14:34 05.03.2025 (обновлено: 14:35 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/ukraina-2003205238.html
Мошеннические центры сосредоточены на Украине, заявил глава МВД
Мошеннические центры сосредоточены на Украине, заявил глава МВД - РИА Новости, 05.03.2025
Мошеннические центры сосредоточены на Украине, заявил глава МВД
Мошеннические криминальные производства сосредоточены сегодня на Украине, они выкачивают средства у россиян, заявил министр внутренних дел РФ Владимир... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:34:00+03:00
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россия
украина
владимир колокольцев
владимир путин
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мошеннические криминальные производства сосредоточены сегодня на Украине, они выкачивают средства у россиян, заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. "Целые криминальные производства по мошенническому выкачиванию денег у россиян посредством интернета сосредоточены сегодня на Украине", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД с участием президента РФ Владимира Путина.
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россия, украина, владимир колокольцев, владимир путин, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Украина, Владимир Колокольцев, Владимир Путин, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Мошеннические центры сосредоточены на Украине, заявил глава МВД

Колокольцев: на Украине сосредоточены мошеннические криминальные центры

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мошеннические криминальные производства сосредоточены сегодня на Украине, они выкачивают средства у россиян, заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
"Целые криминальные производства по мошенническому выкачиванию денег у россиян посредством интернета сосредоточены сегодня на Украине", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД с участием президента РФ Владимира Путина.
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Глава МВД заявил о росте числа экстремистских преступлений в 2024 году
14:12
 
РоссияУкраинаВладимир КолокольцевВладимир ПутинОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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