https://ria.ru/20250305/ukraina-2003205238.html

Мошеннические центры сосредоточены на Украине, заявил глава МВД

Мошеннические центры сосредоточены на Украине, заявил глава МВД - РИА Новости, 05.03.2025

Мошеннические центры сосредоточены на Украине, заявил глава МВД

Мошеннические криминальные производства сосредоточены сегодня на Украине, они выкачивают средства у россиян, заявил министр внутренних дел РФ Владимир... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:34:00+03:00

2025-03-05T14:34:00+03:00

2025-03-05T14:35:00+03:00

россия

украина

владимир колокольцев

владимир путин

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003203198_0:0:3496:1968_1920x0_80_0_0_91eb1c146ac257aa4dc7dde0e5be6160.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Мошеннические криминальные производства сосредоточены сегодня на Украине, они выкачивают средства у россиян, заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. "Целые криминальные производства по мошенническому выкачиванию денег у россиян посредством интернета сосредоточены сегодня на Украине", - сказал Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД с участием президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20250305/prestupleniya-2003200016.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, владимир колокольцев, владимир путин, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)