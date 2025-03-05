https://ria.ru/20250305/ukraina-2003154887.html

В Госдуме оценили слова Зеленского о переговорах по Украине

В Госдуме оценили слова Зеленского о переговорах по Украине - РИА Новости, 05.03.2025

В Госдуме оценили слова Зеленского о переговорах по Украине

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что словам Владимира Зеленского о готовности к переговорам по... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T11:17:00+03:00

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в мире

сша

владимир зеленский

дональд трамп

михаил шеремет

мюнхенская конференция по безопасности

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что словам Владимира Зеленского о готовности к переговорам по прекращению военного противостояния на Украине нет веры. Ранее Зеленский после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Зеленский заявил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. В качестве первых шагов Зеленский предложил освобождение пленных, перемирие в небе - запрет на ракеты, дальнобойные беспилотники, удары бомб по энергетической и другой гражданской инфраструктуре, а также "немедленное перемирие на море". "Словам Зеленского, с учетом его предыдущих заявлений и поступков, нет веры. Он мог вовсе не допустить военного противостояния или же заключить мирное соглашение еще три года назад, но пренебрег мирным диалогом и предпочел путь уничтожения украинского народа. Поэтому пока его слова – это пустая декларация о намерениях и попытка выторговать для себя и своего окружения выгодные условия, в числе которых гарантии личной безопасности и сохранность дивидендов, нажитых на военном конфликте и чужом горе", - сказал Шеремет РИА Новости. По его мнению, добровольно Зеленский не готов перейти к реальным мирным действиям. "Принудить к миру его сможет только президент США Трамп, который бы и гарантировал прочность обязательств, данных киевскими властями при заключении перемирия", - сказал депутат.

https://ria.ru/20250305/zelenskiy-2003087635.html

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в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп, михаил шеремет, мюнхенская конференция по безопасности