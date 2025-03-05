https://ria.ru/20250305/ukraina-2003148193.html
В Одесской области поврежден энергетический объект
В Одесской области поврежден энергетический объект - РИА Новости, 05.03.2025
В Одесской области поврежден энергетический объект
Энергетический объект поврежден в Одесской области на юге Украины после взрывов, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T10:50:00+03:00
2025-03-05T10:50:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Энергетический объект поврежден в Одесской области на юге Украины после взрывов, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК. Министерство внутренних дел Украины ранее в среду заявляло о повреждении критической инфраструктуры в Одесской области после взрывов. "Одесская область… Атакован еще один энергетический объект ДТЭК в Одесской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и в Ильичевске (после переименования украинскими властями - Черноморск) Одесской области.
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В мире, Одесская область, Украина, Одесса, ДТЭК
В Одесской области поврежден энергетический объект
В Одесской области после взрывов поврежден энергетический объект