https://ria.ru/20250305/ukraina-2003148193.html

В Одесской области поврежден энергетический объект

В Одесской области поврежден энергетический объект - РИА Новости, 05.03.2025

В Одесской области поврежден энергетический объект

Энергетический объект поврежден в Одесской области на юге Украины после взрывов, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 05.03.2025

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Энергетический объект поврежден в Одесской области на юге Украины после взрывов, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК. Министерство внутренних дел Украины ранее в среду заявляло о повреждении критической инфраструктуры в Одесской области после взрывов. "Одесская область… Атакован еще один энергетический объект ДТЭК в Одесской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе и в Ильичевске (после переименования украинскими властями - Черноморск) Одесской области.

https://ria.ru/20250305/vzryvy-2003091175.html

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