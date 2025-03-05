https://ria.ru/20250305/ukraina-2003089569.html

В США высмеяли унижение Зеленского перед Трампом

В США высмеяли унижение Зеленского перед Трампом - РИА Новости, 05.03.2025

В США высмеяли унижение Зеленского перед Трампом

Сожаления, которые Владимир Зеленский выразил в среду из-за скандальной встречи в Белом доме, свидетельствуют о том, что он заметно преобразился и теперь... РИА Новости, 05.03.2025

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Сожаления, которые Владимир Зеленский выразил в среду из-за скандальной встречи в Белом доме, свидетельствуют о том, что он заметно преобразился и теперь отчаянно пресмыкается перед президентом США Дональдом Трампом, такое мнение высказал колумнист американского издания PJ Media Мэтт Моргулис."Он не просто признает, что встреча прошла плохо. Он умоляет дать ему еще один шанс на более конструктивные отношения в будущем", — отметил автор.По словам колумниста, теперь Зеленский пресмыкается перед Трампом, признавая ключевую роль, которую президент США сыграл в защите Украины. Зеленский понимает прежде всего одно: без поддержки Штатов шансы Украины на победу невелики, подчеркнул Моргулис."Принесет ли это пресмыкательство ему благосклонность Трампа — это другой вопрос, но это явный признак того, что Зеленский признает, что он не в состоянии диктовать условия", — заявил колумнист.Ранее Зеленский попытался извиниться после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, а также выразил согласие на переговоры. По утверждению Зеленского, он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира.

https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2003047142.html

https://ria.ru/20250304/tramp-2003019163.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп