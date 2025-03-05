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В США высмеяли унижение Зеленского перед Трампом - РИА Новости, 05.03.2025
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02:05 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/ukraina-2003089569.html
В США высмеяли унижение Зеленского перед Трампом
В США высмеяли унижение Зеленского перед Трампом - РИА Новости, 05.03.2025
В США высмеяли унижение Зеленского перед Трампом
Сожаления, которые Владимир Зеленский выразил в среду из-за скандальной встречи в Белом доме, свидетельствуют о том, что он заметно преобразился и теперь... РИА Новости, 05.03.2025
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Сожаления, которые Владимир Зеленский выразил в среду из-за скандальной встречи в Белом доме, свидетельствуют о том, что он заметно преобразился и теперь отчаянно пресмыкается перед президентом США Дональдом Трампом, такое мнение высказал колумнист американского издания PJ Media Мэтт Моргулис."Он не просто признает, что встреча прошла плохо. Он умоляет дать ему еще один шанс на более конструктивные отношения в будущем", — отметил автор.По словам колумниста, теперь Зеленский пресмыкается перед Трампом, признавая ключевую роль, которую президент США сыграл в защите Украины. Зеленский понимает прежде всего одно: без поддержки Штатов шансы Украины на победу невелики, подчеркнул Моргулис."Принесет ли это пресмыкательство ему благосклонность Трампа — это другой вопрос, но это явный признак того, что Зеленский признает, что он не в состоянии диктовать условия", — заявил колумнист.Ранее Зеленский попытался извиниться после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, а также выразил согласие на переговоры. По утверждению Зеленского, он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира.
https://ria.ru/20250304/zelenskiy-2003047142.html
https://ria.ru/20250304/tramp-2003019163.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
В США высмеяли унижение Зеленского перед Трампом

Колумнист PJ Media Моргулис: Зеленский умолял Трампа найти путь к миру

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Сожаления, которые Владимир Зеленский выразил в среду из-за скандальной встречи в Белом доме, свидетельствуют о том, что он заметно преобразился и теперь отчаянно пресмыкается перед президентом США Дональдом Трампом, такое мнение высказал колумнист американского издания PJ Media Мэтт Моргулис.
"Он не просто признает, что встреча прошла плохо. Он умоляет дать ему еще один шанс на более конструктивные отношения в будущем", — отметил автор.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Зеленский заявил, что ему "досадно", что встреча с Трампом пошла "не так"
Вчера, 18:59
По словам колумниста, теперь Зеленский пресмыкается перед Трампом, признавая ключевую роль, которую президент США сыграл в защите Украины. Зеленский понимает прежде всего одно: без поддержки Штатов шансы Украины на победу невелики, подчеркнул Моргулис.
"Принесет ли это пресмыкательство ему благосклонность Трампа — это другой вопрос, но это явный признак того, что Зеленский признает, что он не в состоянии диктовать условия", — заявил колумнист.
Ранее Зеленский попытался извиниться после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, а также выразил согласие на переговоры. По утверждению Зеленского, он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Трамп относится к Зеленскому как к врагу, пишет Axios
Вчера, 17:08
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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