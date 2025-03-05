https://ria.ru/20250305/udary-2003178900.html

Подполье сообщило об ударах по тренировочным лагерям ВСУ в Киевской области

Подполье сообщило об ударах по тренировочным лагерям ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 05.03.2025

Подполье сообщило об ударах по тренировочным лагерям ВСУ в Киевской области

Удары нанесены в Киевской области по тренировочным лагерям ВСУ, складу и новой и отремонтированной технике НАТО, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T12:51:00+03:00

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специальная военная операция на украине

киевская область

вооруженные силы украины

нато

безопасность

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Удары нанесены в Киевской области по тренировочным лагерям ВСУ, складу и новой и отремонтированной технике НАТО, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Киев и область... Удары по тренировочным лагерям, складу, а также по новой и отремонтированной технике НАТО", - сказал Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киевская область

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киевская область, вооруженные силы украины, нато, безопасность, сергей лебедев