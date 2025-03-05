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Подполье сообщило об ударах по тренировочным лагерям ВСУ в Киевской области
Подполье сообщило об ударах по тренировочным лагерям ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 05.03.2025
Подполье сообщило об ударах по тренировочным лагерям ВСУ в Киевской области
Удары нанесены в Киевской области по тренировочным лагерям ВСУ, складу и новой и отремонтированной технике НАТО, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:51:00+03:00
2025-03-05T12:51:00+03:00
2025-03-05T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
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нато
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Удары нанесены в Киевской области по тренировочным лагерям ВСУ, складу и новой и отремонтированной технике НАТО, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Киев и область... Удары по тренировочным лагерям, складу, а также по новой и отремонтированной технике НАТО", - сказал Лебедев.
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киевская область, вооруженные силы украины, нато, безопасность, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность, Сергей Лебедев
Подполье сообщило об ударах по тренировочным лагерям ВСУ в Киевской области
Подполье сообщило об ударах по тренировочным лагерям ВСУ и складу под Киевом