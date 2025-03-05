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Подполье сообщило об ударах по ВСУ в пригороде Полтавы

Подполье сообщило об ударах по ВСУ в пригороде Полтавы - РИА Новости, 05.03.2025

Подполье сообщило об ударах по ВСУ в пригороде Полтавы

Удары нанесены в пригороде Полтавы на Украине по ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 05.03.2025

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специальная военная операция на украине

безопасность

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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Удары нанесены в пригороде Полтавы на Украине по ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Полтава - три прилёта в пригород по живой силе противника", - заявил Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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безопасность, вооруженные силы украины, сергей лебедев, полтава, украина