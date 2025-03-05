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Подполье сообщило об ударах по ВСУ в пригороде Полтавы - РИА Новости, 05.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 05.03.2025 (обновлено: 12:54 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/udary-2003177561.html
Подполье сообщило об ударах по ВСУ в пригороде Полтавы
Подполье сообщило об ударах по ВСУ в пригороде Полтавы - РИА Новости, 05.03.2025
Подполье сообщило об ударах по ВСУ в пригороде Полтавы
Удары нанесены в пригороде Полтавы на Украине по ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:48:00+03:00
2025-03-05T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
сергей лебедев
полтава
украина
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Удары нанесены в пригороде Полтавы на Украине по ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Полтава - три прилёта в пригород по живой силе противника", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, сергей лебедев, полтава, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Полтава, Украина
Подполье сообщило об ударах по ВСУ в пригороде Полтавы

Пророссийское сопротивление сообщило о трех ударах по ВСУ в пригороде Полтавы

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Удары нанесены в пригороде Полтавы на Украине по ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Полтава - три прилёта в пригород по живой силе противника", - заявил Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныСергей ЛебедевПолтаваУкраина
 
 
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