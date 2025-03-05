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Подполье сообщило об ударах по ВСУ в пригороде Полтавы
Подполье сообщило об ударах по ВСУ в пригороде Полтавы - РИА Новости, 05.03.2025
Подполье сообщило об ударах по ВСУ в пригороде Полтавы
Удары нанесены в пригороде Полтавы на Украине по ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:48:00+03:00
2025-03-05T12:48:00+03:00
2025-03-05T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Удары нанесены в пригороде Полтавы на Украине по ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Полтава - три прилёта в пригород по живой силе противника", - заявил Лебедев.
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безопасность, вооруженные силы украины, сергей лебедев, полтава, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Полтава, Украина
Подполье сообщило об ударах по ВСУ в пригороде Полтавы
Пророссийское сопротивление сообщило о трех ударах по ВСУ в пригороде Полтавы