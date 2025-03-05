ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в трех украинских регионах
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в Одесской, Сумской и Днепропетровской областях, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
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"Сумы и область. <...> Уничтожена ПВО противника, небольшой склад и операторы дронов вместе с техникой. Удар в Сумском районе пришелся по скоплению сил противника, которые не собираются сдаваться. Один удар в Ахтырском районе Сумской области был нанесен по формирующимся силам. По слухам, уничтожены склад с боеприпасами и пара бензовозов", — отметил он.
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В Одесской области сообщают о взрывах в Сергеевке, которая находится возле Затоки, но подробностей удара пока нет.
"Сергеевка известна своими пансионатами, кемпингами и домами отдыха. Это популярное место отдыха на лимане и Будакской косе. Однако отдыхают там не простые люди — тренируется десант для высадки на берег. Инструкторы — англоязычные", — уточнил Лебедев.
Он сообщил, что в общей сложности по Одессе и области нанесли шесть ударов. Три из них — в порту Ильичевска (Черноморск).
В Днепропетровской области под ударом оказались военные заводы.
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"Сообщают о сильном взрыве в направлении Павлоградского механического завода. Завод занимается производством твердотопливных баллистических ракет и ракет для РСЗО. Также он является складом для боеприпасов. На заводе производятся запчасти для БПЛА и осуществляется сборка беспилотников. Завод имеет подземные цеха и склады, построенные еще в СССР", — объяснил Лебедев.
По его словам, еще один удар пришелся по району складов Павлоградского химического завода, где фиксируется расположение военной части Нацгвардии Украины. После взрыва к месту прибыли МЧС и скорая помощь.
Кроме того, взрыв зафиксировали в направлении пригорода Сосновки Днепропетровской области, где находятся формирования украинских подразделений.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.