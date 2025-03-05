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ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в трех украинских регионах - РИА Новости, 05.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:21 05.03.2025 (обновлено: 12:01 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/udary-2003156413.html
ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в трех украинских регионах
ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в трех украинских регионах - РИА Новости, 05.03.2025
ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в трех украинских регионах
Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в Одесской, Сумской и Днепропетровской областях, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T11:21:00+03:00
2025-03-05T12:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
одесская область
вооруженные силы украины
сергей лебедев
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в Одесской, Сумской и Днепропетровской областях, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.&quot;Сумы и область. &lt;...&gt; Уничтожена ПВО противника, небольшой склад и операторы дронов вместе с техникой. Удар в Сумском районе пришелся по скоплению сил противника, которые не собираются сдаваться. Один удар в Ахтырском районе Сумской области был нанесен по формирующимся силам. По слухам, уничтожены склад с боеприпасами и пара бензовозов&quot;, — отметил он.В Одесской области сообщают о взрывах в Сергеевке, которая находится возле Затоки, но подробностей удара пока нет."Сергеевка известна своими пансионатами, кемпингами и домами отдыха. Это популярное место отдыха на лимане и Будакской косе. Однако отдыхают там не простые люди — тренируется десант для высадки на берег. Инструкторы — англоязычные", — уточнил Лебедев.Он сообщил, что в общей сложности по Одессе и области нанесли шесть ударов. Три из них — в порту Ильичевска (Черноморск).В Днепропетровской области под ударом оказались военные заводы.&quot;Сообщают о сильном взрыве в направлении Павлоградского механического завода. Завод занимается производством твердотопливных баллистических ракет и ракет для РСЗО. Также он является складом для боеприпасов. На заводе производятся запчасти для БПЛА и осуществляется сборка беспилотников. Завод имеет подземные цеха и склады, построенные еще в СССР&quot;, — объяснил Лебедев.По его словам, еще один удар пришелся по району складов Павлоградского химического завода, где фиксируется расположение военной части Нацгвардии Украины. После взрыва к месту прибыли МЧС и скорая помощь.Кроме того, взрыв зафиксировали в направлении пригорода Сосновки Днепропетровской области, где находятся формирования украинских подразделений.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250305/medvedev-2003156564.html
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html
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сумская область, одесская область, вооруженные силы украины, сергей лебедев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Одесская область, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ

ВС России нанесли удары по объектам ВСУ в трех украинских регионах

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ДОНЕЦК, 5 мар — РИА Новости. Российские военные нанесли удары по объектам ВСУ в Одесской, Сумской и Днепропетровской областях, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«

"Сумы и область. <...> Уничтожена ПВО противника, небольшой склад и операторы дронов вместе с техникой. Удар в Сумском районе пришелся по скоплению сил противника, которые не собираются сдаваться. Один удар в Ахтырском районе Сумской области был нанесен по формирующимся силам. По слухам, уничтожены склад с боеприпасами и пара бензовозов", — отметил он.

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В Одесской области сообщают о взрывах в Сергеевке, которая находится возле Затоки, но подробностей удара пока нет.
"Сергеевка известна своими пансионатами, кемпингами и домами отдыха. Это популярное место отдыха на лимане и Будакской косе. Однако отдыхают там не простые люди — тренируется десант для высадки на берег. Инструкторы — англоязычные", — уточнил Лебедев.
Он сообщил, что в общей сложности по Одессе и области нанесли шесть ударов. Три из них — в порту Ильичевска (Черноморск).
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В Днепропетровской области под ударом оказались военные заводы.
«

"Сообщают о сильном взрыве в направлении Павлоградского механического завода. Завод занимается производством твердотопливных баллистических ракет и ракет для РСЗО. Также он является складом для боеприпасов. На заводе производятся запчасти для БПЛА и осуществляется сборка беспилотников. Завод имеет подземные цеха и склады, построенные еще в СССР", — объяснил Лебедев.

По его словам, еще один удар пришелся по району складов Павлоградского химического завода, где фиксируется расположение военной части Нацгвардии Украины. После взрыва к месту прибыли МЧС и скорая помощь.
Кроме того, взрыв зафиксировали в направлении пригорода Сосновки Днепропетровской области, где находятся формирования украинских подразделений.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьОдесская областьВооруженные силы УкраиныСергей ЛебедевВооруженные силы РФ
 
 
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