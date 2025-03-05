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ВС России поразили украинские системы ПВО в Сумской области - РИА Новости, 05.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:07 05.03.2025 (обновлено: 11:11 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/udar-2003152050.html
ВС России поразили украинские системы ПВО в Сумской области
ВС России поразили украинские системы ПВО в Сумской области - РИА Новости, 05.03.2025
ВС России поразили украинские системы ПВО в Сумской области
Ударами в Сумской области поражены ПВО ВСУ, склады, операторы дронов и скопления украинских военных, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T11:07:00+03:00
2025-03-05T11:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Ударами в Сумской области поражены ПВО ВСУ, склады, операторы дронов и скопления украинских военных, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Сумы и область... Уничтожены ПВО противника, небольшой склад и операторы дронов вместе с техникой. Удар в Сумском районе пришелся по скоплению сил противника, которые не собираются сдаваться. Один удар в Ахтырском районе Сумской области был нанесен по формирующимся силам. По слухам, уничтожен склад с боеприпасами и пара бензовозов", - отметил он.
https://ria.ru/20250305/medvedev-2003152594.html
сумская область
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96
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сумская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили украинские системы ПВО в Сумской области

ВС России поразили украинские системы ПВО и склады в Сумской области

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Ударами в Сумской области поражены ПВО ВСУ, склады, операторы дронов и скопления украинских военных, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Сумы и область... Уничтожены ПВО противника, небольшой склад и операторы дронов вместе с техникой. Удар в Сумском районе пришелся по скоплению сил противника, которые не собираются сдаваться. Один удар в Ахтырском районе Сумской области был нанесен по формирующимся силам. По слухам, уничтожен склад с боеприпасами и пара бензовозов", - отметил он.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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11:09
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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