https://ria.ru/20250305/udar-2003152050.html
ВС России поразили украинские системы ПВО в Сумской области
ВС России поразили украинские системы ПВО в Сумской области - РИА Новости, 05.03.2025
ВС России поразили украинские системы ПВО в Сумской области
Ударами в Сумской области поражены ПВО ВСУ, склады, операторы дронов и скопления украинских военных, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T11:07:00+03:00
2025-03-05T11:07:00+03:00
2025-03-05T11:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Ударами в Сумской области поражены ПВО ВСУ, склады, операторы дронов и скопления украинских военных, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Сумы и область... Уничтожены ПВО противника, небольшой склад и операторы дронов вместе с техникой. Удар в Сумском районе пришелся по скоплению сил противника, которые не собираются сдаваться. Один удар в Ахтырском районе Сумской области был нанесен по формирующимся силам. По слухам, уничтожен склад с боеприпасами и пара бензовозов", - отметил он.
https://ria.ru/20250305/medvedev-2003152594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России поразили украинские системы ПВО в Сумской области
ВС России поразили украинские системы ПВО и склады в Сумской области