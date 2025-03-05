https://ria.ru/20250305/udar-2003152050.html

ВС России поразили украинские системы ПВО в Сумской области

ВС России поразили украинские системы ПВО в Сумской области - РИА Новости, 05.03.2025

ВС России поразили украинские системы ПВО в Сумской области

Ударами в Сумской области поражены ПВО ВСУ, склады, операторы дронов и скопления украинских военных, сообщил РИА Новости координатор пророссийского... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T11:07:00+03:00

2025-03-05T11:07:00+03:00

2025-03-05T11:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

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ДОНЕЦК, 5 мар - РИА Новости. Ударами в Сумской области поражены ПВО ВСУ, склады, операторы дронов и скопления украинских военных, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев."Сумы и область... Уничтожены ПВО противника, небольшой склад и операторы дронов вместе с техникой. Удар в Сумском районе пришелся по скоплению сил противника, которые не собираются сдаваться. Один удар в Ахтырском районе Сумской области был нанесен по формирующимся силам. По слухам, уничтожен склад с боеприпасами и пара бензовозов", - отметил он.

https://ria.ru/20250305/medvedev-2003152594.html

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сумская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины