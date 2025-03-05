https://ria.ru/20250305/uchet-2003295492.html

В Раде опровергли сообщения о планах ставить 14-летних на воинский учет

В Раде опровергли сообщения о планах ставить 14-летних на воинский учет - РИА Новости, 05.03.2025

В Раде опровергли сообщения о планах ставить 14-летних на воинский учет

Депутат Верховной рады Максим Саврасов опроверг информацию о подготовке законопроекта о постановке на Украине на воинский учет подростков с 14 лет, по его... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T20:39:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Максим Саврасов опроверг информацию о подготовке законопроекта о постановке на Украине на воинский учет подростков с 14 лет, по его словам, такого он в СМИ не говорил. Ранее в среду в украинских СМИ появилась информация со ссылкой на Саврасова о подготовке законопроекта о постановке подростков на воинский учет с 14 лет. "Сайт 44.ua вчера выдал мое фейковое интервью о подготовке к мобилизации с 14 лет. Новость перепечатало много СМИ и Telegram-каналов. Такого разговора не было", - написал Саврасов на своей странице в соцсети Facebook*.Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250305/ukraina-2003271069.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, джейк салливан, верховная рада украины