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В Раде опровергли сообщения о планах ставить 14-летних на воинский учет - РИА Новости, 05.03.2025
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20:39 05.03.2025 (обновлено: 20:40 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/uchet-2003295492.html
В Раде опровергли сообщения о планах ставить 14-летних на воинский учет
В Раде опровергли сообщения о планах ставить 14-летних на воинский учет - РИА Новости, 05.03.2025
В Раде опровергли сообщения о планах ставить 14-летних на воинский учет
Депутат Верховной рады Максим Саврасов опроверг информацию о подготовке законопроекта о постановке на Украине на воинский учет подростков с 14 лет, по его... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T20:39:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Максим Саврасов опроверг информацию о подготовке законопроекта о постановке на Украине на воинский учет подростков с 14 лет, по его словам, такого он в СМИ не говорил. Ранее в среду в украинских СМИ появилась информация со ссылкой на Саврасова о подготовке законопроекта о постановке подростков на воинский учет с 14 лет. "Сайт 44.ua вчера выдал мое фейковое интервью о подготовке к мобилизации с 14 лет. Новость перепечатало много СМИ и Telegram-каналов. Такого разговора не было", - написал Саврасов на своей странице в соцсети Facebook*.Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250305/ukraina-2003271069.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, джейк салливан, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Верховная Рада Украины
В Раде опровергли сообщения о планах ставить 14-летних на воинский учет

Депутат Саврасов опроверг сообщения о планах ставить 14-летних на воинский учет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Депутат Верховной рады Максим Саврасов опроверг информацию о подготовке законопроекта о постановке на Украине на воинский учет подростков с 14 лет, по его словам, такого он в СМИ не говорил.
Ранее в среду в украинских СМИ появилась информация со ссылкой на Саврасова о подготовке законопроекта о постановке подростков на воинский учет с 14 лет.
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"Сайт 44.ua вчера выдал мое фейковое интервью о подготовке к мобилизации с 14 лет. Новость перепечатало много СМИ и Telegram-каналов. Такого разговора не было", - написал Саврасов на своей странице в соцсети Facebook*.
Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжейк СалливанВерховная Рада Украины
 
 
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