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В Киеве раскритиковали идею постановки 14-летних на воинский учет - РИА Новости, 05.03.2025
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20:23 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/uchet-2003293772.html
В Киеве раскритиковали идею постановки 14-летних на воинский учет
В Киеве раскритиковали идею постановки 14-летних на воинский учет - РИА Новости, 05.03.2025
В Киеве раскритиковали идею постановки 14-летних на воинский учет
Депутаты правящей на Украине партии "Слуга народа" не поддержат проект закона о постановке 14-летних на воинский учет ни при каких обстоятельствах, если такой... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T20:23:00+03:00
2025-03-05T20:23:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Депутаты правящей на Украине партии "Слуга народа" не поддержат проект закона о постановке 14-летних на воинский учет ни при каких обстоятельствах, если такой документ подготовят в Раде, заверил глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия. Ранее в среду украинский парламентарий Максим Саврасов заявил о готовности на 70% проекта закона о постановке на воинский учет с 14 лет. По его словам, проект закона поможет решить проблемы военных резервов в ВСУ. "Нашей фракции ничего не известно об инициативе народного депутата от "Европейской солидарности" Саврасова о постановке на воинский учет детей с 14 лет. Если фракция "Европейской солидарности" действительно работает над таким законопроектом, то могу заверить, что он никогда нами не будет поддержан", - написал Арахамия в своем Telegram-канале. Парламентарий добавил, что за такую инициативу депутаты от "Слуги народа" не будут голосовать "ни при каких обстоятельствах". Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
https://ria.ru/20250303/ukraina-2002744763.html
https://ria.ru/20250305/rada-2003261631.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, давид арахамия, джейк салливан, вооруженные силы украины, киев
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины, Киев
В Киеве раскритиковали идею постановки 14-летних на воинский учет

Партия "Слуга народа" выступила против постановки 14-летних на воинский учет

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Депутаты правящей на Украине партии "Слуга народа" не поддержат проект закона о постановке 14-летних на воинский учет ни при каких обстоятельствах, если такой документ подготовят в Раде, заверил глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.
Ранее в среду украинский парламентарий Максим Саврасов заявил о готовности на 70% проекта закона о постановке на воинский учет с 14 лет. По его словам, проект закона поможет решить проблемы военных резервов в ВСУ.
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"Нашей фракции ничего не известно об инициативе народного депутата от "Европейской солидарности" Саврасова о постановке на воинский учет детей с 14 лет. Если фракция "Европейской солидарности" действительно работает над таким законопроектом, то могу заверить, что он никогда нами не будет поддержан", - написал Арахамия в своем Telegram-канале.
Парламентарий добавил, что за такую инициативу депутаты от "Слуги народа" не будут голосовать "ни при каких обстоятельствах".
Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет.
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