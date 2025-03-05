https://ria.ru/20250305/ubiystva-2003201050.html

В России сократилось число убийств

В России сократилось число убийств - РИА Новости, 05.03.2025

В России сократилось число убийств

Число убийств в России сократилось на 10% в 2024 году, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:16:00+03:00

2025-03-05T14:16:00+03:00

2025-03-05T14:27:00+03:00

россия

владимир колокольцев

безопасность

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Число убийств в России сократилось на 10% в 2024 году, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев."Существенно уменьшилось количество убийств на 10 процентов, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 8 процентов, разбоев - на 16 процентов , грабежей - на 20 процентов, угонов - на 13 процентов. Безопаснее стало в общественных местах. Число посягательств сократилось на 14 процентов", - сказал он на расширенном заседании коллегии МВД с участием президента РФ Владимира Путина.Колокольцев также отметил оздоровление криминальной обстановки, повышение уровня защищенности граждан.

https://ria.ru/20250305/putin-2003202348.html

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россия, владимир колокольцев, безопасность