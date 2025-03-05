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В России сократилось число убийств - РИА Новости, 05.03.2025
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14:16 05.03.2025 (обновлено: 14:27 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/ubiystva-2003201050.html
В России сократилось число убийств
В России сократилось число убийств - РИА Новости, 05.03.2025
В России сократилось число убийств
Число убийств в России сократилось на 10% в 2024 году, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:16:00+03:00
2025-03-05T14:27:00+03:00
россия
владимир колокольцев
безопасность
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Число убийств в России сократилось на 10% в 2024 году, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев."Существенно уменьшилось количество убийств на 10 процентов, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 8 процентов, разбоев - на 16 процентов , грабежей - на 20 процентов, угонов - на 13 процентов. Безопаснее стало в общественных местах. Число посягательств сократилось на 14 процентов", - сказал он на расширенном заседании коллегии МВД с участием президента РФ Владимира Путина.Колокольцев также отметил оздоровление криминальной обстановки, повышение уровня защищенности граждан.
https://ria.ru/20250305/putin-2003202348.html
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россия, владимир колокольцев, безопасность
Россия, Владимир Колокольцев, Безопасность
В России сократилось число убийств

Колокольцев: число убийств в России сократилось на 10% в 2024 году

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Число убийств в России сократилось на 10% в 2024 году, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"Существенно уменьшилось количество убийств на 10 процентов, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 8 процентов, разбоев - на 16 процентов , грабежей - на 20 процентов, угонов - на 13 процентов. Безопаснее стало в общественных местах. Число посягательств сократилось на 14 процентов", - сказал он на расширенном заседании коллегии МВД с участием президента РФ Владимира Путина.
Колокольцев также отметил оздоровление криминальной обстановки, повышение уровня защищенности граждан.
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Путин призвал наращивать работу МВД по всем направлениям
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РоссияВладимир КолокольцевБезопасность
 
 
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