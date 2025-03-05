Жуткие убийства, потрясшие всю Россию
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета России проводит следственные действия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Образ матери ассоциируется с заботой, безопасностью и безусловной любовью. Тем сильнее общественный шок, когда происходит немыслимое — мать лишает жизни собственного ребенка. Две истории, произошедшие с разницей в шесть лет, потрясли Россию и заставили специалистов искать ответы на вопрос: что может толкнуть женщину на убийство собственного ребенка?
Чудовищное преступление в лесополосе
В апреле 2018 года Нижегородскую область потрясло шокирующее преступление: 27-летняя Елена Каримова, мать двоих детей, задушила свою четырехлетнюю дочь и двухлетнего сына, а затем попыталась скрыть следы преступления.
По данным следствия, 25 апреля Каримова вывезла детей на арендованной машине в лесополосу Семеновского района. После убийства она попыталась сжечь тела, но была спугнута проходившими мимо охотниками. На следующий день женщина вновь подожгла тела в заброшенном строении около деревни Осинки.
Прохожие на мосту
Обнаружить останки удалось благодаря бдительности местных жителей, заметивших дым и вызвавших пожарных. Экспертиза показала, что дети были задушены до возгорания. Елену Каримову задержали в тот же вечер.
Мотивы преступления
На первом допросе женщина призналась в убийстве, объяснив свой поступок финансовыми трудностями: "Мне их не на что было содержать, поэтому я их и убила".
Однако следствие выявило противоречия в ее показаниях. Старший следователь первого отдела по особо важным преступлениям СУ СКР по Нижегородской области Максим Ефимов сообщил: "Всем своим знакомым Елена представлялась бизнес-леди. Для поддержания этого имиджа требовались немалые средства: красивые наряды, посещение ресторанов, впечатляющие фотографии в соцсетях. Аренда одного только автомобиля стоила 2300 рублей в сутки! В месяц выходило больше сорока тысяч рублей".
Семья во время прогулки
Знакомые Каримовой не замечали у нее финансовых проблем. Она тщательно следила за своей внешностью, посещала дорогих косметологов и развивала сетевой бизнес по распространению спортивного питания.
Тщательно выстроенная ложь
В социальных сетях Елена создавала образ идеальной матери. За две недели до убийства она писала о дочери: "Она моя душа, самый дорогой мой человечек, самая долгожданная доченька. Та, ради которой я всегда на ногах, та, ради которой я живу. Она моя копия, такая же вредная, как я. Мой воздух, моя самая ласковая, самая умная девочка".
Этот контраст между публичными проявлениями материнской любви и жестоким преступлением особенно поражает. Люди, знавшие Каримову, не могли поверить в произошедшее. "Она говорила, что недавно похоронила отца и уже полтора года живет без мужа. Алименты он не платил, но на проблемы с финансами никогда не жаловалась. О малышах она всегда говорила с любовью", — рассказала одна из знакомых Каримовой.
Клетка для обвиняемых в зале cуда
Суд признал Елену Каримову вменяемой и приговорил к 19 годам колонии.
Страшная находка у мусорных контейнеров
Второй случай, потрясший общественность, произошел в июле 2024 года в Перми. Утром 12 июля житель города обнаружил около мусорного контейнера большой черный чемодан. Внутри находился труп мальчика в позе эмбриона. На теле ребенка были следы удушения и множественные колото-резаные раны.
Благодаря записям с камер видеонаблюдения следователи быстро вышли на след подозреваемой — матери ребенка, Ирины Шатовой. Камеры зафиксировали хрупкую женщину, которая ночью вышла из жилого дома с большим чемоданом и направилась в сторону реки Камы.
"Вероятно, она хотела сбросить его в реку, но передумала или просто не смогла перекинуть его через ограждение. Если ребенку семь-восемь лет, он весит не менее 25 килограммов, плюс вес самого чемодана. А на вид женщина невысокого роста и очень хрупкого телосложения", — отметил один из следователей.
Ночное преступление в благополучной семье
В квартире Шатовой следователи обнаружили следы крови на детской кроватке и на полу. Мальчик был в пижаме, что указывало на то, что его убили во сне. При этом в квартире был полный порядок, стояла дорогая мебель и техника.
Ирину задержали 13 июля — она пряталась на чердаке одного из пермских отелей. На первом допросе женщина не признала вину, но позже созналась в убийстве и подробно рассказала об обстоятельствах преступления.
© СУ СК России по Пермскому краюЖительница Перми Ирина Шатова в суде
© СУ СК России по Пермскому краю
Жительница Перми Ирина Шатова в суде
Следствие установило, что в ночь с 11 на 12 июля она задушила девятилетнего сына в квартире в Мотовилихинском районе Перми, а затем нанесла ему множественные колото-резаные раны.
Идеальная мать глазами окружающих
По словам соседей и знакомых, семья Шатовых выглядела абсолютно благополучной. Мать Ирины — домохозяйка, отец — подполковник ГАИ в отставке. В школе Ирина хорошо училась, играла во дворе с другими детьми.
После окончания образования Ирина работала в автомобильном бизнесе, а в последнее время занималась трейдингом. Мальчик не ходил в школу — мать сама занималась его образованием с помощью своих родителей.
Близкая подруга семьи Ольга рассказала: "Это был долгожданный ребенок, все были рады, особенно ее мама — тетя Галя. Они (Ирина с сыном) были как два попугайчика-неразлучника — всегда и везде вместе. Правда, в школу он не ходил, но ни мама Иры, ни ее отец не были против. Ира сама с ним занималась".
"Приветливый, умненький, светленький мальчик, всегда здоровался, Иру называл мамулей. Ни разу не слышала, чтобы она повысила на него голос", — добавила Ольга.
Финансовая катастрофа и роковое решение
Постепенно следствие выяснило, что за внешним благополучием скрывалась финансовая катастрофа. Ирина Шатова занималась трейдингом и продавала ценные бумаги клиентам. Семья Шатовых набрала кредитов, продала машину и мотоцикл, чтобы расплатиться с долгами.
По некоторым данным, муж Ирины пытался уехать в США через Мексику, где был задержан. На Ирине остался долг в три миллиона рублей, при этом она зарабатывала около 100 тысяч рублей в месяц. Недавно она вложила деньги в ценные бумаги и все потеряла.
На суде Ирина призналась: "Из-за падения стоимости акций и общего падения рынка ценных бумаг в 2024 году я потеряла большую сумму денег. Суммарный размер моей задолженности перед клиентами составлял более 50 миллионов рублей. Из-за этого, а также по личным причинам, таким, как переезд бывшего супруга в США, я долго находилась в серьезном стрессе".
Несостоявшееся самоубийство
Финансовый крах стал катализатором трагедии: "11 июля я получила отказ в перечислении мне денег от одного из клиентов. Рухнули мои последние надежды. Я решила уйти из жизни и взять с собой сына, так как я знала, как сильно он ко мне привязан и понимала, что моя смерть заставит его очень сильно страдать. Я была уверена, что умру сразу же вслед за ним".
По показаниям Шатовой, в ночь перед трагедией девятилетний мальчик смотрел телевизор в своей комнате. Осуществить вторую часть своего плана — покончить с собой — Ирина Шатова так и не решилась.
Странные действия после преступления
Следствие выявило необычные детали в поведении женщины после совершения преступления. Как рассказал следователь Павел Сатюков, Шатова на такси возвращалась к месту, где оставила чемодан с телом сына: "Она на такси около пяти утра (через два часа после того, как оставила чемодан у мусорных контейнеров) возвращалась из отеля. Она вышла там, пыталась найти, не нашла, села в такси. Потом они проезжали мимо той мусорки, когда уже там была Росгвардия. Она сказала таксисту проезжать".
Автомобиль такси
Следователи, изучив дневник Шатовой, пришли к выводу, что у женщины была "нездоровая психопатическая привязанность к сыну". Она почти всегда была рядом с ним, не отпускала в детский сад и школу, ограничивала его общение с другими детьми. Эксперты предполагают, что такой тип привязанности мог сыграть роль в ее решении "забрать сына с собой".
Раскаяние и ожидание приговора
В суде Ирина Шатова призналась: "Я находилась в депрессии. Это состояние длилась очень долгое время. Я неправильно оценила, возможно, ситуацию". Женщина заявила, что раскаивается в содеянном и полностью признает свою вину.
Когда ее привезли в суд, на ее толстовке была надпись: "Тошнит от вашего бреда". Трудно сказать, относилась ли эта надпись к судебному процессу или была случайностью, но она вызвала дополнительные вопросы о психологическом состоянии обвиняемой.
За убийство собственного сына Ирине Шатовой грозит до 20 лет лишения свободы. Окончательное решение суд примет 10 марта.
Статистика, заставляющая задуматься
Проблема матерей, убивающих своих детей, к сожалению, не ограничивается единичными случаями. По данным детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, в 2022 году родители лишили жизни 80 детей, а общее число преступлений против несовершеннолетних перевалило за 100 тысяч.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Еще раньше, в 2011-м, омбудсмен Павел Астахов называл цифры страшнее: 1761 ребенок погиб от преступлений, из них 500 — умышленно, включая 108 новорожденных, убитых матерями.
© РИА Новости / Александр Полегенько | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам ребенка П. Астахов встретился с журналистами в аэропорту Симферополя
Уполномоченный по правам ребенка П. Астахов встретился с журналистами в аэропорту Симферополя
Полной статистики за 2024-й пока нет — МВД и Росстат опубликуют ее позже, — но даже прошлые годы рисуют мрачную картину: более 80% случаев насилия над детьми совершают родители, причем в большинстве случаев виновными являются матери.