https://ria.ru/20250305/ubiystva-2002955968.html

Жуткие убийства, потрясшие всю Россию

Жуткие убийства, потрясшие всю Россию - РИА Новости, 05.03.2025

Жуткие убийства, потрясшие всю Россию

Образ матери ассоциируется с заботой, безопасностью и безусловной любовью. Тем сильнее общественный шок, когда происходит немыслимое — мать лишает жизни... РИА Новости, 05.03.2025

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2025-03-05T08:10:00+03:00

россия

нижегородская область

павел астахов

мария львова-белова

пермь

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Образ матери ассоциируется с заботой, безопасностью и безусловной любовью. Тем сильнее общественный шок, когда происходит немыслимое — мать лишает жизни собственного ребенка. Две истории, произошедшие с разницей в шесть лет, потрясли Россию и заставили специалистов искать ответы на вопрос: что может толкнуть женщину на убийство собственного ребенка?Чудовищное преступление в лесополосеВ апреле 2018 года Нижегородскую область потрясло шокирующее преступление: 27-летняя Елена Каримова, мать двоих детей, задушила свою четырехлетнюю дочь и двухлетнего сына, а затем попыталась скрыть следы преступления.По данным следствия, 25 апреля Каримова вывезла детей на арендованной машине в лесополосу Семеновского района. После убийства она попыталась сжечь тела, но была спугнута проходившими мимо охотниками. На следующий день женщина вновь подожгла тела в заброшенном строении около деревни Осинки.Обнаружить останки удалось благодаря бдительности местных жителей, заметивших дым и вызвавших пожарных. Экспертиза показала, что дети были задушены до возгорания. Елену Каримову задержали в тот же вечер.Мотивы преступленияНа первом допросе женщина призналась в убийстве, объяснив свой поступок финансовыми трудностями: "Мне их не на что было содержать, поэтому я их и убила".Однако следствие выявило противоречия в ее показаниях. Старший следователь первого отдела по особо важным преступлениям СУ СКР по Нижегородской области Максим Ефимов сообщил: "Всем своим знакомым Елена представлялась бизнес-леди. Для поддержания этого имиджа требовались немалые средства: красивые наряды, посещение ресторанов, впечатляющие фотографии в соцсетях. Аренда одного только автомобиля стоила 2300 рублей в сутки! В месяц выходило больше сорока тысяч рублей".Знакомые Каримовой не замечали у нее финансовых проблем. Она тщательно следила за своей внешностью, посещала дорогих косметологов и развивала сетевой бизнес по распространению спортивного питания.Тщательно выстроенная ложьВ социальных сетях Елена создавала образ идеальной матери. За две недели до убийства она писала о дочери: "Она моя душа, самый дорогой мой человечек, самая долгожданная доченька. Та, ради которой я всегда на ногах, та, ради которой я живу. Она моя копия, такая же вредная, как я. Мой воздух, моя самая ласковая, самая умная девочка".Этот контраст между публичными проявлениями материнской любви и жестоким преступлением особенно поражает. Люди, знавшие Каримову, не могли поверить в произошедшее. "Она говорила, что недавно похоронила отца и уже полтора года живет без мужа. Алименты он не платил, но на проблемы с финансами никогда не жаловалась. О малышах она всегда говорила с любовью", — рассказала одна из знакомых Каримовой.Суд признал Елену Каримову вменяемой и приговорил к 19 годам колонии.Страшная находка у мусорных контейнеровВторой случай, потрясший общественность, произошел в июле 2024 года в Перми. Утром 12 июля житель города обнаружил около мусорного контейнера большой черный чемодан. Внутри находился труп мальчика в позе эмбриона. На теле ребенка были следы удушения и множественные колото-резаные раны.Благодаря записям с камер видеонаблюдения следователи быстро вышли на след подозреваемой — матери ребенка, Ирины Шатовой. Камеры зафиксировали хрупкую женщину, которая ночью вышла из жилого дома с большим чемоданом и направилась в сторону реки Камы."Вероятно, она хотела сбросить его в реку, но передумала или просто не смогла перекинуть его через ограждение. Если ребенку семь-восемь лет, он весит не менее 25 килограммов, плюс вес самого чемодана. А на вид женщина невысокого роста и очень хрупкого телосложения", — отметил один из следователей.Ночное преступление в благополучной семьеВ квартире Шатовой следователи обнаружили следы крови на детской кроватке и на полу. Мальчик был в пижаме, что указывало на то, что его убили во сне. При этом в квартире был полный порядок, стояла дорогая мебель и техника.Ирину задержали 13 июля — она пряталась на чердаке одного из пермских отелей. На первом допросе женщина не признала вину, но позже созналась в убийстве и подробно рассказала об обстоятельствах преступления.Следствие установило, что в ночь с 11 на 12 июля она задушила девятилетнего сына в квартире в Мотовилихинском районе Перми, а затем нанесла ему множественные колото-резаные раны.Идеальная мать глазами окружающихПо словам соседей и знакомых, семья Шатовых выглядела абсолютно благополучной. Мать Ирины — домохозяйка, отец — подполковник ГАИ в отставке. В школе Ирина хорошо училась, играла во дворе с другими детьми.После окончания образования Ирина работала в автомобильном бизнесе, а в последнее время занималась трейдингом. Мальчик не ходил в школу — мать сама занималась его образованием с помощью своих родителей.Близкая подруга семьи Ольга рассказала: "Это был долгожданный ребенок, все были рады, особенно ее мама — тетя Галя. Они (Ирина с сыном) были как два попугайчика-неразлучника — всегда и везде вместе. Правда, в школу он не ходил, но ни мама Иры, ни ее отец не были против. Ира сама с ним занималась"."Приветливый, умненький, светленький мальчик, всегда здоровался, Иру называл мамулей. Ни разу не слышала, чтобы она повысила на него голос", — добавила Ольга.Финансовая катастрофа и роковое решениеПостепенно следствие выяснило, что за внешним благополучием скрывалась финансовая катастрофа. Ирина Шатова занималась трейдингом и продавала ценные бумаги клиентам. Семья Шатовых набрала кредитов, продала машину и мотоцикл, чтобы расплатиться с долгами.По некоторым данным, муж Ирины пытался уехать в США через Мексику, где был задержан. На Ирине остался долг в три миллиона рублей, при этом она зарабатывала около 100 тысяч рублей в месяц. Недавно она вложила деньги в ценные бумаги и все потеряла.На суде Ирина призналась: "Из-за падения стоимости акций и общего падения рынка ценных бумаг в 2024 году я потеряла большую сумму денег. Суммарный размер моей задолженности перед клиентами составлял более 50 миллионов рублей. Из-за этого, а также по личным причинам, таким, как переезд бывшего супруга в США, я долго находилась в серьезном стрессе".Несостоявшееся самоубийствоФинансовый крах стал катализатором трагедии: "11 июля я получила отказ в перечислении мне денег от одного из клиентов. Рухнули мои последние надежды. Я решила уйти из жизни и взять с собой сына, так как я знала, как сильно он ко мне привязан и понимала, что моя смерть заставит его очень сильно страдать. Я была уверена, что умру сразу же вслед за ним".По показаниям Шатовой, в ночь перед трагедией девятилетний мальчик смотрел телевизор в своей комнате. Осуществить вторую часть своего плана — покончить с собой — Ирина Шатова так и не решилась.Странные действия после преступленияСледствие выявило необычные детали в поведении женщины после совершения преступления. Как рассказал следователь Павел Сатюков, Шатова на такси возвращалась к месту, где оставила чемодан с телом сына: "Она на такси около пяти утра (через два часа после того, как оставила чемодан у мусорных контейнеров) возвращалась из отеля. Она вышла там, пыталась найти, не нашла, села в такси. Потом они проезжали мимо той мусорки, когда уже там была Росгвардия. Она сказала таксисту проезжать".Следователи, изучив дневник Шатовой, пришли к выводу, что у женщины была "нездоровая психопатическая привязанность к сыну". Она почти всегда была рядом с ним, не отпускала в детский сад и школу, ограничивала его общение с другими детьми. Эксперты предполагают, что такой тип привязанности мог сыграть роль в ее решении "забрать сына с собой".Раскаяние и ожидание приговораВ суде Ирина Шатова призналась: "Я находилась в депрессии. Это состояние длилась очень долгое время. Я неправильно оценила, возможно, ситуацию". Женщина заявила, что раскаивается в содеянном и полностью признает свою вину.Когда ее привезли в суд, на ее толстовке была надпись: "Тошнит от вашего бреда". Трудно сказать, относилась ли эта надпись к судебному процессу или была случайностью, но она вызвала дополнительные вопросы о психологическом состоянии обвиняемой.За убийство собственного сына Ирине Шатовой грозит до 20 лет лишения свободы. Окончательное решение суд примет 10 марта.Статистика, заставляющая задуматьсяПроблема матерей, убивающих своих детей, к сожалению, не ограничивается единичными случаями. По данным детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, в 2022 году родители лишили жизни 80 детей, а общее число преступлений против несовершеннолетних перевалило за 100 тысяч.Еще раньше, в 2011-м, омбудсмен Павел Астахов называл цифры страшнее: 1761 ребенок погиб от преступлений, из них 500 — умышленно, включая 108 новорожденных, убитых матерями.Полной статистики за 2024-й пока нет — МВД и Росстат опубликуют ее позже, — но даже прошлые годы рисуют мрачную картину: более 80% случаев насилия над детьми совершают родители, причем в большинстве случаев виновными являются матери.

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россия, нижегородская область, павел астахов, мария львова-белова, пермь