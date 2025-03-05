https://ria.ru/20250305/tsvety-2003219573.html

Мишустин рассказал, что в его семье было принято дарить полевые цветы

Мишустин рассказал, что в его семье было принято дарить полевые цветы - РИА Новости, 05.03.2025

Мишустин рассказал, что в его семье было принято дарить полевые цветы

Премьер-министр России Михаил Мишустин поделился историей, как его отец дарил маме полевые цветы. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T15:04:00+03:00

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2025-03-05T15:21:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

цветы

московская область (подмосковье)

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ДМИТРОВ (Московская область), 5 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поделился историей, как его отец дарил маме полевые цветы. "Мой отец всегда дарил моей маме цветы. Я с самого детства помню, самые такие воспоминания были, и причем он дарил в основном полевые цветы… незабудки, васильки, ромашки", - сказал Мишустин в ходе общения с сотрудниками тепличного комплекса "Подосинки". Мишустин отметил важность того, чтобы мужчины дарили женщинам цветы и процитировал четверостишие: Дарите вашим женщинам цветы, Пусть от улыбок просияют лица. Еще совсем немножко теплоты, Она с любовью к вам же возвратится. Глава российского кабмина накануне 8 марта поздравил сотрудниц тепличного комплекса с Международным женским днем. Мишустин признался, что подобрать букет для тех, кто выращивает цветы, было непросто, поэтому участницы встречи получили оригинальные цветочные композиции в корзинах.

https://ria.ru/20250305/zapad-2003191436.html

https://ria.ru/20250305/prazdnik-1848743509.html

россия

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общество, россия, михаил мишустин, цветы, московская область (подмосковье)