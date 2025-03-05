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США перестали делиться разведданными с Украиной - РИА Новости, 05.03.2025
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15:29 05.03.2025 (обновлено: 19:00 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/tsru-2003229233.html
США перестали делиться разведданными с Украиной
США перестали делиться разведданными с Украиной - РИА Новости, 05.03.2025
США перестали делиться разведданными с Украиной
Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу в передаче разведданных Киеву, его слова приводит журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрич. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T15:29:00+03:00
2025-03-05T19:00:00+03:00
в мире
киев
сша
украина
центральное разведывательное управление (цру)
дональд трамп
дональд туск
владимир путин
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу в передаче разведданных Киеву, его слова приводит журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрич."Пауза на военном фронте, на фронте разведки &lt;...&gt; (направлена на то, чтобы. — Прим. ред.) добиться ответственности от всех за установление мира", — отметил он.При этом, как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник, в частности, такое решение лишит ВСУ данных, позволяющих наносить удары вглубь России, так как Штаты перестали поставлять именно эту информацию. Тем не менее, обмен данными не прекратился полностью. Собеседник телеканала назвал этот шаг Вашингтона избирательным, указав, что разведданные США по-прежнему будут передаваться Украине.Позже Sky News уточнил, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно."Несколько часов назад обмен всей информацией был прекращен", — заявил телеканалу источник.Ранее газета Daily Mail написала, что Белый дом запретил Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки после приостановки Штатами военной помощи Украине.Накануне телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.Как уточнил премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратил работу военный аэропорт Жешув — главный хаб для отправки Киеву оружия и гуманитарной помощи из Штатов.В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
https://ria.ru/20250305/reygan-2003220149.html
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html
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в мире, киев, сша, украина, центральное разведывательное управление (цру), дональд трамп, дональд туск, владимир путин, великобритания
В мире, Киев, США, Украина, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Дональд Трамп, Дональд Туск, Владимир Путин, Великобритания
США перестали делиться разведданными с Украиной

Fox News: Глава ЦРУ Рэтклифф подтвердил паузу в передаче разведданных Киеву

© LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил паузу в передаче разведданных Киеву, его слова приводит журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрич.
"Пауза на военном фронте, на фронте разведки <...> (направлена на то, чтобы. — Прим. ред.) добиться ответственности от всех за установление мира", — отметил он.
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При этом, как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник, в частности, такое решение лишит ВСУ данных, позволяющих наносить удары вглубь России, так как Штаты перестали поставлять именно эту информацию. Тем не менее, обмен данными не прекратился полностью. Собеседник телеканала назвал этот шаг Вашингтона избирательным, указав, что разведданные США по-прежнему будут передаваться Украине.
Позже Sky News уточнил, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно.
"Несколько часов назад обмен всей информацией был прекращен", — заявил телеканалу источник.
Ранее газета Daily Mail написала, что Белый дом запретил Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки после приостановки Штатами военной помощи Украине.
Накануне телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США прекращают поставки Киеву до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Украина демонстрирует приверженность мирным переговорам.
Как уточнил премьер-министр Польши Дональд Туск, в стране прекратил работу военный аэропорт Жешув — главный хаб для отправки Киеву оружия и гуманитарной помощи из Штатов.
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В пятницу, 28 февраля, состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
Глава государства заметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как отметили в Кремле, слова главы киевского режима в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина: открытость Москвы к урегулированию конфликта упирается в нежелание Киева.
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