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Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 05.03.2025
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12:08 05.03.2025 (обновлено: 12:12 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/tsentr-2003167229.html
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 05.03.2025
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 600 военнослужащих и... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:08:00+03:00
2025-03-05T12:12:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 600 военнослужащих и четыре боевые машины пехоты Bradley, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, трех егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Красноармейск, Зверево, Котлино, Успеновка, Удачное, Елизаветовка, Петровского, Димитров, Миролюбовка, Алексеевка, Зеленое и Срибное Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 600 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, включая четыре боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортер М113 и три боевые бронированные машины MaxxPro производства США, а также два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника

ВСУ потеряли до 600 военных в зоне ответственности группировки "Центр"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 600 военнослужащих и четыре боевые машины пехоты Bradley, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, трех егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Красноармейск, Зверево, Котлино, Успеновка, Удачное, Елизаветовка, Петровского, Димитров, Миролюбовка, Алексеевка, Зеленое и Срибное Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял до 600 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, включая четыре боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортер М113 и три боевые бронированные машины MaxxPro производства США, а также два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.
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