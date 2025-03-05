https://ria.ru/20250305/tsentr-2003167229.html

Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 05.03.2025

Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника

Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 600 военнослужащих и... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T12:08:00+03:00

2025-03-05T12:08:00+03:00

2025-03-05T12:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 600 военнослужащих и четыре боевые машины пехоты Bradley, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, трех егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Красноармейск, Зверево, Котлино, Успеновка, Удачное, Елизаветовка, Петровского, Димитров, Миролюбовка, Алексеевка, Зеленое и Срибное Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 600 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, включая четыре боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортер М113 и три боевые бронированные машины MaxxPro производства США, а также два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250305/kiev-2003157320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины