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Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 05.03.2025
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника
Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 600 военнослужащих и... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:08:00+03:00
2025-03-05T12:08:00+03:00
2025-03-05T12:12:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны противника, ВСУ потеряли до 600 военнослужащих и четыре боевые машины пехоты Bradley, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, трех егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Красноармейск, Зверево, Котлино, Успеновка, Удачное, Елизаветовка, Петровского, Димитров, Миролюбовка, Алексеевка, Зеленое и Срибное Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 600 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, включая четыре боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортер М113 и три боевые бронированные машины MaxxPro производства США, а также два артиллерийских орудия", - говорится в сообщении ведомства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника
ВСУ потеряли до 600 военных в зоне ответственности группировки "Центр"