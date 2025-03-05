https://ria.ru/20250305/tsb-2003269238.html

ЦБ предложил план по борьбе с дропперами

ЦБ предложил план по борьбе с дропперами - РИА Новости, 06.03.2025

ЦБ предложил план по борьбе с дропперами

ЦБ предлагает ограничить количество банковских карт на человека для борьбы с дропперами, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совещании... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-05T18:23:00+03:00

2025-03-05T18:23:00+03:00

2025-03-06T05:23:00+03:00

эльвира набиуллина

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889557185_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_9db0e9156e0c96945d7b970a9b16caf2.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. ЦБ предлагает ограничить количество банковских карт на человека для борьбы с дропперами, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совещании Владимира Путина с членами правительства. Как отметила руководитель финансового регулятора, обычному гражданину не требуется "сто карт разных банков"."Поэтому можно установить лимит, допустим, в одном банке — там карты бывают разные — до пяти, а в нескольких — до 20, но это уменьшит масштабы (дропперства — Прим. ред.)", — предложила она.Набиуллина выразила уверенность, что права добросовестных граждан такая мера не нарушит, однако она позволит побороть "веерный выпуск" карт.Глава ЦБ пояснила, что неограниченный выпуск карт помогает дропперству, потому что злоумышленники могут оформлять их тысячами для мошеннических операций.Набиуллина назвала позитивным подорожание таких карт на черном рынке с 10-15 до 70 тысяч рублей. Кроме того, она призвала ввести уголовную ответственность для дропперов, потому что люди часто не понимают, что они сообщники преступников.

https://ria.ru/20250211/opros-1998615485.html

https://ria.ru/20250305/moshennichestvo-2003251629.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эльвира набиуллина, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), общество, россия