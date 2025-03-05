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Трамп рассказал о телефонном разговоре с премьером Канады - РИА Новости, 05.03.2025
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21:39 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/tramp-2003299846.html
Трамп рассказал о телефонном разговоре с премьером Канады
Трамп рассказал о телефонном разговоре с премьером Канады - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп рассказал о телефонном разговоре с премьером Канады
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо по проблеме обещанных Белым домом пошлин на товары РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T21:39:00+03:00
2025-03-05T21:39:00+03:00
в мире
канада
сша
мексика
дональд трамп
джастин трюдо
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо по проблеме обещанных Белым домом пошлин на товары из соседней страны: беседа была "вроде дружелюбной", но Трюдо политизирует проблему ради победы на выборах. "Разговор закончился в своего рода дружеской манере. Он не смог мне сказать, когда выборы в Канаде, и мне любопытно, что происходит? Я потом понял, что он пытается использовать проблему, чтобы остаться у власти. Удачи, Джастин", - написал Трамп в cвоей соцсети Truth Social. Президент США заявил, что канадский премьер "позвонил, чтобы спросить, что может быть сделано в связи с пошлинами". Я ему сказал, что многие люди умерли от фентанила, который поступает через границы Канады и Мексики, и ничего не убеждает меня в том, что это остановилось. Он сказал, что ситуация улучшается, но я сказал: "Этого недостаточно", - добавил Трамп. Трюдо ранее объявил о намерении уйти в отставку после избрания нового лидера канадских либералов. Политик занимал пост премьера в течение десяти лет. Сообщалось, что голосование по выбору нового лидера Либеральной партии Канады, который может стать и новым главой правительства, состоится 9 марта.
https://ria.ru/20250305/poshliny-2003214142.html
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в мире, канада, сша, мексика, дональд трамп, джастин трюдо, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Канада, США, Мексика, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Трамп рассказал о телефонном разговоре с премьером Канады

Трамп обвинил Трюдо в том, что он политизирует проблему с пошлинами ради власти

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо по проблеме обещанных Белым домом пошлин на товары из соседней страны: беседа была "вроде дружелюбной", но Трюдо политизирует проблему ради победы на выборах.
"Разговор закончился в своего рода дружеской манере. Он не смог мне сказать, когда выборы в Канаде, и мне любопытно, что происходит? Я потом понял, что он пытается использовать проблему, чтобы остаться у власти. Удачи, Джастин", - написал Трамп в cвоей соцсети Truth Social.
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Президент США заявил, что канадский премьер "позвонил, чтобы спросить, что может быть сделано в связи с пошлинами". Я ему сказал, что многие люди умерли от фентанила, который поступает через границы Канады и Мексики, и ничего не убеждает меня в том, что это остановилось. Он сказал, что ситуация улучшается, но я сказал: "Этого недостаточно", - добавил Трамп.
Трюдо ранее объявил о намерении уйти в отставку после избрания нового лидера канадских либералов. Политик занимал пост премьера в течение десяти лет. Сообщалось, что голосование по выбору нового лидера Либеральной партии Канады, который может стать и новым главой правительства, состоится 9 марта.
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В миреКанадаСШАМексикаДональд ТрампДжастин ТрюдоВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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