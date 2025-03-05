https://ria.ru/20250305/tramp-2003299846.html

Трамп рассказал о телефонном разговоре с премьером Канады

Трамп рассказал о телефонном разговоре с премьером Канады - РИА Новости, 05.03.2025

Трамп рассказал о телефонном разговоре с премьером Канады

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо по проблеме обещанных Белым домом пошлин на товары РИА Новости, 05.03.2025

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо по проблеме обещанных Белым домом пошлин на товары из соседней страны: беседа была "вроде дружелюбной", но Трюдо политизирует проблему ради победы на выборах. "Разговор закончился в своего рода дружеской манере. Он не смог мне сказать, когда выборы в Канаде, и мне любопытно, что происходит? Я потом понял, что он пытается использовать проблему, чтобы остаться у власти. Удачи, Джастин", - написал Трамп в cвоей соцсети Truth Social. Президент США заявил, что канадский премьер "позвонил, чтобы спросить, что может быть сделано в связи с пошлинами". Я ему сказал, что многие люди умерли от фентанила, который поступает через границы Канады и Мексики, и ничего не убеждает меня в том, что это остановилось. Он сказал, что ситуация улучшается, но я сказал: "Этого недостаточно", - добавил Трамп. Трюдо ранее объявил о намерении уйти в отставку после избрания нового лидера канадских либералов. Политик занимал пост премьера в течение десяти лет. Сообщалось, что голосование по выбору нового лидера Либеральной партии Канады, который может стать и новым главой правительства, состоится 9 марта.

https://ria.ru/20250305/poshliny-2003214142.html

https://ria.ru/20250304/kanada-2003068338.html

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