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Трамп рассказал о телефонном разговоре с премьером Канады
Трамп рассказал о телефонном разговоре с премьером Канады - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп рассказал о телефонном разговоре с премьером Канады
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо по проблеме обещанных Белым домом пошлин на товары РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T21:39:00+03:00
2025-03-05T21:39:00+03:00
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джастин трюдо
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо по проблеме обещанных Белым домом пошлин на товары из соседней страны: беседа была "вроде дружелюбной", но Трюдо политизирует проблему ради победы на выборах. "Разговор закончился в своего рода дружеской манере. Он не смог мне сказать, когда выборы в Канаде, и мне любопытно, что происходит? Я потом понял, что он пытается использовать проблему, чтобы остаться у власти. Удачи, Джастин", - написал Трамп в cвоей соцсети Truth Social. Президент США заявил, что канадский премьер "позвонил, чтобы спросить, что может быть сделано в связи с пошлинами". Я ему сказал, что многие люди умерли от фентанила, который поступает через границы Канады и Мексики, и ничего не убеждает меня в том, что это остановилось. Он сказал, что ситуация улучшается, но я сказал: "Этого недостаточно", - добавил Трамп. Трюдо ранее объявил о намерении уйти в отставку после избрания нового лидера канадских либералов. Политик занимал пост премьера в течение десяти лет. Сообщалось, что голосование по выбору нового лидера Либеральной партии Канады, который может стать и новым главой правительства, состоится 9 марта.
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в мире, канада, сша, мексика, дональд трамп, джастин трюдо, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Канада, США, Мексика, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Трамп рассказал о телефонном разговоре с премьером Канады
Трамп обвинил Трюдо в том, что он политизирует проблему с пошлинами ради власти