https://ria.ru/20250305/tramp-2003241147.html

Трамп объявит о создании стратегического резерва биткоина 7 марта

Трамп объявит о создании стратегического резерва биткоина 7 марта - РИА Новости, 05.03.2025

Трамп объявит о создании стратегического резерва биткоина 7 марта

Президент США Дональд Трамп объявит о создании США стратегического резерва биткоина в ходе Криптовалютного саммита в Белом доме 7 марта, заявил министр торговли РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T16:26:00+03:00

2025-03-05T16:26:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявит о создании США стратегического резерва биткоина в ходе Криптовалютного саммита в Белом доме 7 марта, заявил министр торговли страны Говард Латник. Ранее Белый дом сообщил, что Трамп проведет и выступит с речью на первом в истории криптовалютном саммите, который состоится 7 марта. "Президент определенно думает, что (у США - ред.) должен быть стратегический резерв биткоина. Теперь возникает вопрос - как нам обращаться с другими криптовалютами? Думаю, что модель будет объявлена ​​в пятницу, когда мы это сделаем", - поделился Латник с порталом Pavlovic Today. По предположению министра, биткоин в новом резерве может получить приоритетный статус. Ранее 2 марта Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют США - новый резерв включит в себя такие криптовалюты, как биткоин, Ethereum, Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP). Трамп пообещал стать "первым криптопрезидентом" США, а в своем указе, подписанном в первую неделю на посту, подчеркнул, что его администрация поддерживает ответственный рост и использование цифровых активов во всех секторах экономики. Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на президентских выборах в ноябре 2024 года республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий.

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