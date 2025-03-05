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Трамп объявит о создании стратегического резерва биткоина 7 марта
Трамп объявит о создании стратегического резерва биткоина 7 марта - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп объявит о создании стратегического резерва биткоина 7 марта
Президент США Дональд Трамп объявит о создании США стратегического резерва биткоина в ходе Криптовалютного саммита в Белом доме 7 марта, заявил министр торговли РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T16:26:00+03:00
2025-03-05T16:26:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявит о создании США стратегического резерва биткоина в ходе Криптовалютного саммита в Белом доме 7 марта, заявил министр торговли страны Говард Латник. Ранее Белый дом сообщил, что Трамп проведет и выступит с речью на первом в истории криптовалютном саммите, который состоится 7 марта. "Президент определенно думает, что (у США - ред.) должен быть стратегический резерв биткоина. Теперь возникает вопрос - как нам обращаться с другими криптовалютами? Думаю, что модель будет объявлена в пятницу, когда мы это сделаем", - поделился Латник с порталом Pavlovic Today. По предположению министра, биткоин в новом резерве может получить приоритетный статус. Ранее 2 марта Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют США - новый резерв включит в себя такие криптовалюты, как биткоин, Ethereum, Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP). Трамп пообещал стать "первым криптопрезидентом" США, а в своем указе, подписанном в первую неделю на посту, подчеркнул, что его администрация поддерживает ответственный рост и использование цифровых активов во всех секторах экономики. Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на президентских выборах в ноябре 2024 года республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий.
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США, Дональд Трамп, В мире
Трамп объявит о создании стратегического резерва биткоина 7 марта
Латник: Трамп объявит о создании стратегического резерва биткоина 7 марта
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявит о создании США стратегического резерва биткоина в ходе Криптовалютного саммита в Белом доме 7 марта, заявил министр торговли страны Говард Латник.
Ранее Белый дом сообщил, что Трамп
проведет и выступит с речью на первом в истории криптовалютном саммите, который состоится 7 марта.
"Президент определенно думает, что (у США
- ред.) должен быть стратегический резерв биткоина. Теперь возникает вопрос - как нам обращаться с другими криптовалютами? Думаю, что модель будет объявлена в пятницу, когда мы это сделаем", - поделился Латник с порталом Pavlovic Today.
По предположению министра, биткоин в новом резерве может получить приоритетный статус.
Ранее 2 марта Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют США - новый резерв включит в себя такие криптовалюты, как биткоин, Ethereum, Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP). Трамп пообещал стать "первым криптопрезидентом" США, а в своем указе, подписанном в первую неделю на посту, подчеркнул, что его администрация поддерживает ответственный рост и использование цифровых активов во всех секторах экономики.
Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на президентских выборах в ноябре 2024 года республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий.