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Эксперт оценил перспективы реализации идей Трампа - РИА Новости, 05.03.2025
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16:07 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/tramp-2003237840.html
Эксперт оценил перспективы реализации идей Трампа
Эксперт оценил перспективы реализации идей Трампа - РИА Новости, 05.03.2025
Эксперт оценил перспективы реализации идей Трампа
Претворение в жизнь идей президента США Дональда Трампа, с которыми он выступил перед конгрессом, может обойтись бюджету США примерно в 4 триллиона долларов в... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T16:07:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Претворение в жизнь идей президента США Дональда Трампа, с которыми он выступил перед конгрессом, может обойтись бюджету США примерно в 4 триллиона долларов в среднесрочной перспективе и способно привести к рекордному росту бюджетного дефицита, прокомментировал РИА Новости действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов. Ранее в среду Трамп выступил перед конгрессом США, сказав, что страна стоит на пороге беспрецедентного расцвета и "золотого века", и сделал ряд громких заявлений. Например, он пообещал, что США установят свой флаг на Марсе и далеко за его пределами, призвал конгресс выделить средства на финансирование новой полностью американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол"), обещал сократить налоги для производства и обрабатывающей промышленности, снизить стоимость энергии и положить конец "вопиющей" трате денег налогоплательщиков, а еще выпустить "золотую карту" для инвесторов, желающих получить гражданство США. "Президент США Дональд Трамп, объявив о масштабных проектах - от высадки на Марс до создания системы противоракетной обороны "Золотого купола" - сам, в сущности, поставил вопрос о финансовой реалистичности собственных же инициатив. Система ПВО "Золотой купол", реализовывать которую, на мой взгляд, технически нецелесообразно и неэффективно, может добавить десятки миллиардов долларов затрат ежегодно, особенно если речь идет о новых военных технологиях. Все вместе, включая снижение налогов, в среднесрочном горизонте планирования можно оценить в цифру около 4 триллионов долларов", - считает Севостьянов. Он отметил, что с учетом текущего дефицита бюджета США около 2 триллионов долларов и уже запланированных расходов на оборону, соцпрограммы и обслуживание госдолга, "реализация целей Трампа потребует либо революционного роста экономики, либо радикального сокращения других статей". "Но это маловероятно из-за политического сопротивления. В противном случае, дополнительное финансирование приведет к рекордному росту дефицита, усугубив долговую нагрузку", - подчеркнул Севостьянов. Эксперт также отметил, что в этой ситуации есть исторические параллели - от "Нового курса" 32-го президента США Франклина Рузвельта до гонки вооружений 40-го лидера страны Рональда Рейгана. "История показывает, что масштабные проекты часто меняют фискальную политику США, но их стоимость ложится на будущие поколения", - обратил он внимание. При этом важен и политический фактор, поскольку даже при поддержке конгресса часть инициатив может быть заблокирована или урезана. "Таким образом, риторика Трампа, хотя и мобилизует его электорат, сталкивается с жесткой арифметикой бюджета. Вопрос в том, станет ли вызов, который предлагает США Трамп, тормозом для новой американской политики или новым долговым витком США", - заключил Севостьянов.
https://ria.ru/20250305/ssha-2003229432.html
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сша, марс, россия, дональд трамп, франклин рузвельт, рональд рейган, в мире
США, Марс, Россия, Дональд Трамп, Франклин Рузвельт, Рональд Рейган, В мире
Эксперт оценил перспективы реализации идей Трампа

Севостьянов: реализация идей Трампа может привести к росту бюджетного дефицита

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Претворение в жизнь идей президента США Дональда Трампа, с которыми он выступил перед конгрессом, может обойтись бюджету США примерно в 4 триллиона долларов в среднесрочной перспективе и способно привести к рекордному росту бюджетного дефицита, прокомментировал РИА Новости действительный госсоветник РФ, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.
Ранее в среду Трамп выступил перед конгрессом США, сказав, что страна стоит на пороге беспрецедентного расцвета и "золотого века", и сделал ряд громких заявлений. Например, он пообещал, что США установят свой флаг на Марсе и далеко за его пределами, призвал конгресс выделить средства на финансирование новой полностью американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол"), обещал сократить налоги для производства и обрабатывающей промышленности, снизить стоимость энергии и положить конец "вопиющей" трате денег налогоплательщиков, а еще выпустить "золотую карту" для инвесторов, желающих получить гражданство США.
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"Президент США Дональд Трамп, объявив о масштабных проектах - от высадки на Марс до создания системы противоракетной обороны "Золотого купола" - сам, в сущности, поставил вопрос о финансовой реалистичности собственных же инициатив. Система ПВО "Золотой купол", реализовывать которую, на мой взгляд, технически нецелесообразно и неэффективно, может добавить десятки миллиардов долларов затрат ежегодно, особенно если речь идет о новых военных технологиях. Все вместе, включая снижение налогов, в среднесрочном горизонте планирования можно оценить в цифру около 4 триллионов долларов", - считает Севостьянов.
Он отметил, что с учетом текущего дефицита бюджета США около 2 триллионов долларов и уже запланированных расходов на оборону, соцпрограммы и обслуживание госдолга, "реализация целей Трампа потребует либо революционного роста экономики, либо радикального сокращения других статей".
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"Но это маловероятно из-за политического сопротивления. В противном случае, дополнительное финансирование приведет к рекордному росту дефицита, усугубив долговую нагрузку", - подчеркнул Севостьянов.
Эксперт также отметил, что в этой ситуации есть исторические параллели - от "Нового курса" 32-го президента США Франклина Рузвельта до гонки вооружений 40-го лидера страны Рональда Рейгана. "История показывает, что масштабные проекты часто меняют фискальную политику США, но их стоимость ложится на будущие поколения", - обратил он внимание.
При этом важен и политический фактор, поскольку даже при поддержке конгресса часть инициатив может быть заблокирована или урезана. "Таким образом, риторика Трампа, хотя и мобилизует его электорат, сталкивается с жесткой арифметикой бюджета. Вопрос в том, станет ли вызов, который предлагает США Трамп, тормозом для новой американской политики или новым долговым витком США", - заключил Севостьянов.
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