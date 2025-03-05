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Трампа не интересуют слабые партнеры, считает эксперт - РИА Новости, 05.03.2025
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16:07 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/tramp-2003237651.html
Трампа не интересуют слабые партнеры, считает эксперт
Трампа не интересуют слабые партнеры, считает эксперт - РИА Новости, 05.03.2025
Трампа не интересуют слабые партнеры, считает эксперт
Американский президент Дональд Трамп не интересуется слабыми партнерами Соединенных Штатов, такими как страны ЕС и Украина, а продвигает свою повестку,... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T16:07:00+03:00
2025-03-05T16:07:00+03:00
в мире
сша
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владимир путин
евросоюз
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп не интересуется слабыми партнерами Соединенных Штатов, такими как страны ЕС и Украина, а продвигает свою повестку, сосредоточенную на других регионах, считает и. о. директора Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко. "У Трампа своя международная повестка дня, она туда - в сторону Ближнего Востока и Ирана. То, что давно проиграно, его не интересует. Его не интересуют слабые партнеры: это Европа, это Украина, разумеется, которая обещала, видимо, (экс-президенту США Джо - ред.) Байдену, в свое время победить нас на поле боя, но не смогла. Этих людей просто в Америке не уважают. Они слабаки", - сказал Крамаренко на пресс-конференции в рамках спецпроекта "Украинское досье" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Как полагает эксперт, претензии Трампа на лавры миротворца в украинском кризисе можно только приветствовать, однако реальную угрозу несут торгово-экономические войны, санкции и пошлины, которые вводят США. Трамп неоднократно выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом США из альянса в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. На минувшей неделе Трамп отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, куда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, евросоюз, нато
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО
Трампа не интересуют слабые партнеры, считает эксперт

Крамаренко: Трамп не интересуется слабыми партнерами, такими как ЕС и Украина

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп не интересуется слабыми партнерами Соединенных Штатов, такими как страны ЕС и Украина, а продвигает свою повестку, сосредоточенную на других регионах, считает и. о. директора Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко.
Трампа своя международная повестка дня, она туда - в сторону Ближнего Востока и Ирана. То, что давно проиграно, его не интересует. Его не интересуют слабые партнеры: это Европа, это Украина, разумеется, которая обещала, видимо, (экс-президенту США Джо - ред.) Байдену, в свое время победить нас на поле боя, но не смогла. Этих людей просто в Америке не уважают. Они слабаки", - сказал Крамаренко на пресс-конференции в рамках спецпроекта "Украинское досье" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В двух словах: Трамп указал Украине ее место
Вчера, 08:17
Как полагает эксперт, претензии Трампа на лавры миротворца в украинском кризисе можно только приветствовать, однако реальную угрозу несут торгово-экономические войны, санкции и пошлины, которые вводят США.
Трамп неоднократно выражал недовольство работой НАТО и грозил выходом США из альянса в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
На минувшей неделе Трамп отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, куда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил газете Washington Post сообщения о принятии администрацией Трампа такого решения. По данным СМИ, поставки прекратились в районе 4.30 мск во вторник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Проект Ukraine сняли с финансирования. Россия закроет его до конца года
4 марта, 13:22
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЕвросоюзНАТО
 
 
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