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В Госдуме высказались о политическом стиле Трампа - РИА Новости, 05.03.2025
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14:40 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/tramp-2003209816.html
В Госдуме высказались о политическом стиле Трампа
В Госдуме высказались о политическом стиле Трампа - РИА Новости, 05.03.2025
В Госдуме высказались о политическом стиле Трампа
Политический стиль президента США Дональда Трампа можно охарактеризовать как "много шума из ничего", оставаясь главным ньюсмейкером планеты на протяжении... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:40:00+03:00
2025-03-05T14:40:00+03:00
в мире
сша
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россия
дональд трамп
алексей журавлев
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Политический стиль президента США Дональда Трампа можно охарактеризовать как "много шума из ничего", оставаясь главным ньюсмейкером планеты на протяжении месяца, в действительности он ничего не сделал, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее Трамп выступил перед американским конгрессом - в обращении, в частности, были затронуты темы обороны и геополитики. "Политический стиль Трампа можно охарактеризовать шекспировским "много шума из ничего". Он уже месяц остается главным ньюсмейкером планеты, но в основном за счет своих неожиданных заявлений - Канада, Гренландия, Панамский канал. Но, посмотрите, ведь в действительности не сделано ровным счетом ничего. Трамп украинский конфликт, помнится, обещал завершить за двадцать четыре часа. Но таких часов прошло уже 800, а на линии фронта, уверяю вас, ничего не изменилось", - сказал Журавлев РИА Новости. По его мнению, президент США не дает ответов на самые важные вопросы. "Трамп и прежде называл Владимира Зеленского диктатором, а потом отшучивался, мол, не мог я такого сказать в трезвом уме. Вроде бы, выгнал из Белого дома, но тот прислал письмо с извинениями, а значит, все в порядке - сообщил Трамп на своем выступлении перед парламентом. И ни слова о прекращении военной помощи Украине, о котором твердили все американские газеты. Так она прекращена или нет? Так Зеленского США будут поддерживать или нет?", - отметил парламентарий. Он подчеркнул, что Россия продолжит защищать Родину, "надеясь на силу русского оружия, а не на заокеанского дядю".
https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, алексей журавлев , владимир зеленский
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Алексей Журавлев , Владимир Зеленский
В Госдуме высказались о политическом стиле Трампа

Депутат Журавлев назвал политический стиль Трампа шумом из ничего

© AP Photo / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Политический стиль президента США Дональда Трампа можно охарактеризовать как "много шума из ничего", оставаясь главным ньюсмейкером планеты на протяжении месяца, в действительности он ничего не сделал, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее Трамп выступил перед американским конгрессом - в обращении, в частности, были затронуты темы обороны и геополитики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В двух словах: Трамп указал Украине ее место
08:17
"Политический стиль Трампа можно охарактеризовать шекспировским "много шума из ничего". Он уже месяц остается главным ньюсмейкером планеты, но в основном за счет своих неожиданных заявлений - Канада, Гренландия, Панамский канал. Но, посмотрите, ведь в действительности не сделано ровным счетом ничего. Трамп украинский конфликт, помнится, обещал завершить за двадцать четыре часа. Но таких часов прошло уже 800, а на линии фронта, уверяю вас, ничего не изменилось", - сказал Журавлев РИА Новости.
По его мнению, президент США не дает ответов на самые важные вопросы.
"Трамп и прежде называл Владимира Зеленского диктатором, а потом отшучивался, мол, не мог я такого сказать в трезвом уме. Вроде бы, выгнал из Белого дома, но тот прислал письмо с извинениями, а значит, все в порядке - сообщил Трамп на своем выступлении перед парламентом. И ни слова о прекращении военной помощи Украине, о котором твердили все американские газеты. Так она прекращена или нет? Так Зеленского США будут поддерживать или нет?", - отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что Россия продолжит защищать Родину, "надеясь на силу русского оружия, а не на заокеанского дядю".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Далеко не дипломатическая история между США и Европой
3 марта, 10:51
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампАлексей ЖуравлевВладимир Зеленский
 
 
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