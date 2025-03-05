В Госдуме высказались о политическом стиле Трампа
Депутат Журавлев назвал политический стиль Трампа шумом из ничего
© AP Photo / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Политический стиль президента США Дональда Трампа можно охарактеризовать как "много шума из ничего", оставаясь главным ньюсмейкером планеты на протяжении месяца, в действительности он ничего не сделал, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее Трамп выступил перед американским конгрессом - в обращении, в частности, были затронуты темы обороны и геополитики.
"Политический стиль Трампа можно охарактеризовать шекспировским "много шума из ничего". Он уже месяц остается главным ньюсмейкером планеты, но в основном за счет своих неожиданных заявлений - Канада, Гренландия, Панамский канал. Но, посмотрите, ведь в действительности не сделано ровным счетом ничего. Трамп украинский конфликт, помнится, обещал завершить за двадцать четыре часа. Но таких часов прошло уже 800, а на линии фронта, уверяю вас, ничего не изменилось", - сказал Журавлев РИА Новости.
По его мнению, президент США не дает ответов на самые важные вопросы.
"Трамп и прежде называл Владимира Зеленского диктатором, а потом отшучивался, мол, не мог я такого сказать в трезвом уме. Вроде бы, выгнал из Белого дома, но тот прислал письмо с извинениями, а значит, все в порядке - сообщил Трамп на своем выступлении перед парламентом. И ни слова о прекращении военной помощи Украине, о котором твердили все американские газеты. Так она прекращена или нет? Так Зеленского США будут поддерживать или нет?", - отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что Россия продолжит защищать Родину, "надеясь на силу русского оружия, а не на заокеанского дядю".
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