https://ria.ru/20250305/tramp-2003163026.html

Опрос показал, как американцы оценили речь Трампа перед конгрессом

Опрос показал, как американцы оценили речь Трампа перед конгрессом - РИА Новости, 05.03.2025

Опрос показал, как американцы оценили речь Трампа перед конгрессом

Американцы позитивно оценивают полуторачасовую речь президента США Дональда Трампа перед конгрессом, следует из опроса телеканала CBS совместно с компанией... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T11:52:00+03:00

2025-03-05T11:52:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Американцы позитивно оценивают полуторачасовую речь президента США Дональда Трампа перед конгрессом, следует из опроса телеканала CBS совместно с компанией YouGov, а также опроса компании SSRS для телеканала CNN. В ночь на среду (по московскому времени) Трамп выступил с полуторачасовой речью перед конгрессом, в которой пообещал впервые за последние 24 года добиться сбалансированного федерального бюджета США. Свою речь он завершил заявлением, что страна стоит на пороге "золотого века". Согласно результатам опроса CBS и YouGov, 76% американцев одобряют выступление Трампа; 63% респондентов отмечают, что американский президент много говорил о проблемах, которые их беспокоят, 68% опрошенных утверждают, что его выступление пробудило в них надежду, а у 54% вызвало чувство гордости. Примечательно, что 51% смотревших речь поддерживают республиканцев и только 20% - демократов. Чуть менее трети зрителей (27%) не относят себя к сторонникам двух партий. Согласно опросу для телеканала CNN, около 70% зрителей в той или иной степени позитивно отреагировали на выступление. По мнению 76% опрошенных, предложенная Трампом политика в сфере иммиграции позволит США "встать на правильный путь", 63% таким же образом охарактеризовали его правительственные реформы. Еще 62% оценили его предложения по экономике, а 56% - по введению пошлин на импорт. Опрос CBS совместно с компанией YouGov проводился 4 марта среди 1207 американцев. Погрешность составляет 3,4 процентных пункта. Опрос компании SSRS для телеканала CNN проводился 4 марта среди 431 американца. Погрешность составляет 5,3 процентных пункта.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003104228.html

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в мире, сша, дональд трамп