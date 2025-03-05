https://ria.ru/20250305/tramp-2003163026.html
Опрос показал, как американцы оценили речь Трампа перед конгрессом
Опрос показал, как американцы оценили речь Трампа перед конгрессом - РИА Новости, 05.03.2025
Опрос показал, как американцы оценили речь Трампа перед конгрессом
Американцы позитивно оценивают полуторачасовую речь президента США Дональда Трампа перед конгрессом, следует из опроса телеканала CBS совместно с компанией... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T11:52:00+03:00
2025-03-05T11:52:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Американцы позитивно оценивают полуторачасовую речь президента США Дональда Трампа перед конгрессом, следует из опроса телеканала CBS совместно с компанией YouGov, а также опроса компании SSRS для телеканала CNN. В ночь на среду (по московскому времени) Трамп выступил с полуторачасовой речью перед конгрессом, в которой пообещал впервые за последние 24 года добиться сбалансированного федерального бюджета США. Свою речь он завершил заявлением, что страна стоит на пороге "золотого века". Согласно результатам опроса CBS и YouGov, 76% американцев одобряют выступление Трампа; 63% респондентов отмечают, что американский президент много говорил о проблемах, которые их беспокоят, 68% опрошенных утверждают, что его выступление пробудило в них надежду, а у 54% вызвало чувство гордости. Примечательно, что 51% смотревших речь поддерживают республиканцев и только 20% - демократов. Чуть менее трети зрителей (27%) не относят себя к сторонникам двух партий. Согласно опросу для телеканала CNN, около 70% зрителей в той или иной степени позитивно отреагировали на выступление. По мнению 76% опрошенных, предложенная Трампом политика в сфере иммиграции позволит США "встать на правильный путь", 63% таким же образом охарактеризовали его правительственные реформы. Еще 62% оценили его предложения по экономике, а 56% - по введению пошлин на импорт. Опрос CBS совместно с компанией YouGov проводился 4 марта среди 1207 американцев. Погрешность составляет 3,4 процентных пункта. Опрос компании SSRS для телеканала CNN проводился 4 марта среди 431 американца. Погрешность составляет 5,3 процентных пункта.
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https://ria.ru/20250305/tramp-2003112307.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Опрос показал, как американцы оценили речь Трампа перед конгрессом
Американцы позитивно оценили речь Трампа перед конгрессом
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости.
Американцы позитивно оценивают полуторачасовую речь президента США Дональда Трампа перед конгрессом, следует из опроса телеканала CBS совместно с компанией YouGov, а также опроса компании SSRS для телеканала CNN
.
В ночь на среду (по московскому времени) Трамп
выступил с полуторачасовой речью перед конгрессом, в которой пообещал впервые за последние 24 года добиться сбалансированного федерального бюджета США
. Свою речь он завершил заявлением, что страна стоит на пороге "золотого века".
Согласно результатам опроса CBS и YouGov, 76% американцев одобряют выступление Трампа; 63% респондентов отмечают, что американский президент много говорил о проблемах, которые их беспокоят, 68% опрошенных утверждают, что его выступление пробудило в них надежду, а у 54% вызвало чувство гордости. Примечательно, что 51% смотревших речь поддерживают республиканцев и только 20% - демократов. Чуть менее трети зрителей (27%) не относят себя к сторонникам двух партий.
Согласно опросу для телеканала CNN, около 70% зрителей в той или иной степени позитивно отреагировали на выступление. По мнению 76% опрошенных, предложенная Трампом политика в сфере иммиграции позволит США "встать на правильный путь", 63% таким же образом охарактеризовали его правительственные реформы. Еще 62% оценили его предложения по экономике, а 56% - по введению пошлин на импорт.
Опрос CBS совместно с компанией YouGov проводился 4 марта среди 1207 американцев. Погрешность составляет 3,4 процентных пункта.
Опрос компании SSRS для телеканала CNN проводился 4 марта среди 431 американца. Погрешность составляет 5,3 процентных пункта.