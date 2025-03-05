https://ria.ru/20250305/tramp-2003161241.html
Трамп в послании к конгрессу 13 раз упомянул Байдена
Трамп в послании к конгрессу 13 раз упомянул Байдена - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп в послании к конгрессу 13 раз упомянул Байдена
Президент США Дональд Трамп в ежегодном обращении к конгрессу 13 раз упомянул Джо Байдена, в то время как Байден год назад ни разу не назвал Трампа по имени,... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T11:46:00+03:00
2025-03-05T11:46:00+03:00
2025-03-05T11:46:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ежегодном обращении к конгрессу 13 раз упомянул Джо Байдена, в то время как Байден год назад ни разу не назвал Трампа по имени, свидетельствует анализ выступлений, проведенный РИА Новости. Трамп обвинил Байдена и его администрацию в неэффективном руководстве страной и назвал худшим президентом в истории. По его мнению, предыдущий глава государства виноват и в высоких тратах на Украину, и в миграционном кризисе, и в высоких ценах на яйца. Байден в своем выступлении в 2024 году ни разу не упомянул имя Трампа, все время называя его своим "предшественником", причем тоже 13 раз за все выступление.
https://ria.ru/20250305/medvedev-2003153620.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, дональд трамп, джо байден
В мире, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп в послании к конгрессу 13 раз упомянул Байдена
Трамп в ежегодном обращении к конгрессу 13 раз упомянул Байдена