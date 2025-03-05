Рейтинг@Mail.ru
Трамп в послании к конгрессу 13 раз упомянул Байдена - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/tramp-2003161241.html
Трамп в послании к конгрессу 13 раз упомянул Байдена
Трамп в послании к конгрессу 13 раз упомянул Байдена - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп в послании к конгрессу 13 раз упомянул Байдена
Президент США Дональд Трамп в ежегодном обращении к конгрессу 13 раз упомянул Джо Байдена, в то время как Байден год назад ни разу не назвал Трампа по имени,... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T11:46:00+03:00
2025-03-05T11:46:00+03:00
в мире
украина
дональд трамп
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003145588_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8237e2af6d709fc7c7daee9035e2757f.jpg
ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ежегодном обращении к конгрессу 13 раз упомянул Джо Байдена, в то время как Байден год назад ни разу не назвал Трампа по имени, свидетельствует анализ выступлений, проведенный РИА Новости. Трамп обвинил Байдена и его администрацию в неэффективном руководстве страной и назвал худшим президентом в истории. По его мнению, предыдущий глава государства виноват и в высоких тратах на Украину, и в миграционном кризисе, и в высоких ценах на яйца. Байден в своем выступлении в 2024 году ни разу не упомянул имя Трампа, все время называя его своим "предшественником", причем тоже 13 раз за все выступление.
https://ria.ru/20250305/medvedev-2003153620.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003145588_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_2d3d138b5fc903d22f987c672c5a875f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дональд трамп, джо байден
В мире, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп в послании к конгрессу 13 раз упомянул Байдена

Трамп в ежегодном обращении к конгрессу 13 раз упомянул Байдена

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе США
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе США - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ежегодном обращении к конгрессу 13 раз упомянул Джо Байдена, в то время как Байден год назад ни разу не назвал Трампа по имени, свидетельствует анализ выступлений, проведенный РИА Новости.
Трамп обвинил Байдена и его администрацию в неэффективном руководстве страной и назвал худшим президентом в истории. По его мнению, предыдущий глава государства виноват и в высоких тратах на Украину, и в миграционном кризисе, и в высоких ценах на яйца.
Байден в своем выступлении в 2024 году ни разу не упомянул имя Трампа, все время называя его своим "предшественником", причем тоже 13 раз за все выступление.
Визит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Зеленский достал Трампа, заявил Медведев
11:13
 
В миреУкраинаДональд ТрампДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала