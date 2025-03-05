https://ria.ru/20250305/tramp-2003150355.html

Трамп в своей речи отказался от слова "вторжение" применительно к России

Трамп в своей речи отказался от слова "вторжение" применительно к России - РИА Новости, 05.03.2025

Трамп в своей речи отказался от слова "вторжение" применительно к России

Президент США Дональд Трамп в ежегодном обращении к конгрессу ни разу не употребил слово "вторжение" или "вторгаться" применительно к действиям России на... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T10:58:00+03:00

2025-03-05T10:58:00+03:00

2025-03-05T10:59:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ежегодном обращении к конгрессу ни разу не употребил слово "вторжение" или "вторгаться" применительно к действиям России на Украине, свидетельствует анализ выступления, проведенный РИА Новости. Предшественник Трампа Джо Байден в своей речи в 2024 году использовал свою традиционную антироссийскую риторику, обвинив РФ во "вторжении" на Украину. Трамп употребил слово "вторжение", говоря о нелегальных мигрантах, которые пересекают южную границу США. А однокоренной глагол он использовал, когда говорил о трансгендере*, который "вторгся" в игру женской волейбольной команды и покалечил девушку. Президент США на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Трамп требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина.* ЛГБТ-сообщество признано экстремистским и запрещено в РФ

https://ria.ru/20250305/tramp-2003142915.html

https://ria.ru/20250221/tramp-2000904709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден