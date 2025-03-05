Трамп в своей речи отказался от слова "вторжение" применительно к России
Трамп в обращении к конгрессу не стал называть действия России вторжением
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе США
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ежегодном обращении к конгрессу ни разу не употребил слово "вторжение" или "вторгаться" применительно к действиям России на Украине, свидетельствует анализ выступления, проведенный РИА Новости.
Предшественник Трампа Джо Байден в своей речи в 2024 году использовал свою традиционную антироссийскую риторику, обвинив РФ во "вторжении" на Украину.
Трамп употребил слово "вторжение", говоря о нелегальных мигрантах, которые пересекают южную границу США. А однокоренной глагол он использовал, когда говорил о трансгендере*, который "вторгся" в игру женской волейбольной команды и покалечил девушку.
Президент США на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Трамп требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина.
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