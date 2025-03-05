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Трамп в своей речи отказался от слова "вторжение" применительно к России - РИА Новости, 05.03.2025
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10:58 05.03.2025 (обновлено: 10:59 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/tramp-2003150355.html
Трамп в своей речи отказался от слова "вторжение" применительно к России
Трамп в своей речи отказался от слова "вторжение" применительно к России - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп в своей речи отказался от слова "вторжение" применительно к России
Президент США Дональд Трамп в ежегодном обращении к конгрессу ни разу не употребил слово "вторжение" или "вторгаться" применительно к действиям России на... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T10:58:00+03:00
2025-03-05T10:59:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ежегодном обращении к конгрессу ни разу не употребил слово "вторжение" или "вторгаться" применительно к действиям России на Украине, свидетельствует анализ выступления, проведенный РИА Новости. Предшественник Трампа Джо Байден в своей речи в 2024 году использовал свою традиционную антироссийскую риторику, обвинив РФ во "вторжении" на Украину. Трамп употребил слово "вторжение", говоря о нелегальных мигрантах, которые пересекают южную границу США. А однокоренной глагол он использовал, когда говорил о трансгендере*, который "вторгся" в игру женской волейбольной команды и покалечил девушку. Президент США на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Трамп требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина.* ЛГБТ-сообщество признано экстремистским и запрещено в РФ
https://ria.ru/20250305/tramp-2003142915.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден
Трамп в своей речи отказался от слова "вторжение" применительно к России

Трамп в обращении к конгрессу не стал называть действия России вторжением

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе США
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе США - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ежегодном обращении к конгрессу ни разу не употребил слово "вторжение" или "вторгаться" применительно к действиям России на Украине, свидетельствует анализ выступления, проведенный РИА Новости.
Предшественник Трампа Джо Байден в своей речи в 2024 году использовал свою традиционную антироссийскую риторику, обвинив РФ во "вторжении" на Украину.
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. 4 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Трамп неожиданным образом описал американскую помощь Украине
10:16
Трамп употребил слово "вторжение", говоря о нелегальных мигрантах, которые пересекают южную границу США. А однокоренной глагол он использовал, когда говорил о трансгендере*, который "вторгся" в игру женской волейбольной команды и покалечил девушку.
Президент США на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Трамп требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина.
* ЛГБТ-сообщество признано экстремистским и запрещено в РФ
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Конфликт на Украине произошел не по вине России, заявил Трамп
21 февраля, 19:56
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
 
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