https://ria.ru/20250305/tramp-2003146957.html

Трамп обвинил Байдена в высоких ценах на яйца

Трамп обвинил Байдена в высоких ценах на яйца - РИА Новости, 05.03.2025

Трамп обвинил Байдена в высоких ценах на яйца

Президент США Дональд Трамп считает, что в высоких ценах на яйца виноват его предшественник Джо Байден, которого он назвал худшим президентом в истории. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T10:43:00+03:00

2025-03-05T10:43:00+03:00

2025-03-05T10:43:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805265304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ce38ec196d1cd60b4999abedb0673e2.jpg

ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что в высоких ценах на яйца виноват его предшественник Джо Байден, которого он назвал худшим президентом в истории. "Джо Байден, в частности, позволил цене на яйца выйти из-под контроля. Цены на яйца, без контроля. И мы усердно работаем, чтобы вновь их снизить", - сказал Трамп в ежегодном обращении к конгрессу. Власти США ранее объяснили птичьим гриппом дефицит яиц, вызвавший рост цен. Розничные цены на яйца в США в текущем году вырастут на 41,1%, следует из прогноза американского министерства сельского хозяйства. Согласно отчету министерства, в январе розничные цены на яйца выросли на 13,8%, в декабре был зафиксирован рост в 8,4%. Отмечается, что из-за распространившегося в стране птичьего гриппа в январе пострадали около 18,8 миллиона коммерческих несушек, что стало самым высоким месячным показателем с момента начала вспышки болезни в 2022 году.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, дональд трамп, джо байден