https://ria.ru/20250305/tramp-2003146957.html
Трамп обвинил Байдена в высоких ценах на яйца
Трамп обвинил Байдена в высоких ценах на яйца - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп обвинил Байдена в высоких ценах на яйца
Президент США Дональд Трамп считает, что в высоких ценах на яйца виноват его предшественник Джо Байден, которого он назвал худшим президентом в истории. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T10:43:00+03:00
2025-03-05T10:43:00+03:00
2025-03-05T10:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что в высоких ценах на яйца виноват его предшественник Джо Байден, которого он назвал худшим президентом в истории. "Джо Байден, в частности, позволил цене на яйца выйти из-под контроля. Цены на яйца, без контроля. И мы усердно работаем, чтобы вновь их снизить", - сказал Трамп в ежегодном обращении к конгрессу. Власти США ранее объяснили птичьим гриппом дефицит яиц, вызвавший рост цен. Розничные цены на яйца в США в текущем году вырастут на 41,1%, следует из прогноза американского министерства сельского хозяйства. Согласно отчету министерства, в январе розничные цены на яйца выросли на 13,8%, в декабре был зафиксирован рост в 8,4%. Отмечается, что из-за распространившегося в стране птичьего гриппа в январе пострадали около 18,8 миллиона коммерческих несушек, что стало самым высоким месячным показателем с момента начала вспышки болезни в 2022 году.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп обвинил Байдена в высоких ценах на яйца
Трамп заявил, что Байден позволил ценам на яйца выйти из-под контроля