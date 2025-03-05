https://ria.ru/20250305/tramp-2003142915.html

Трамп неожиданным образом описал американскую помощь Украине

Трамп неожиданным образом описал американскую помощь Украине - РИА Новости, 05.03.2025

Трамп неожиданным образом описал американскую помощь Украине

Президент США Дональд Трамп сравнил американские расходы на помощь Украине с отнятой у ребенка конфетой, об этом он заявил во время обращения к конгрессу. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T10:16:00+03:00

2025-03-05T10:16:00+03:00

2025-03-05T14:53:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сравнил американские расходы на помощь Украине с отнятой у ребенка конфетой, об этом он заявил во время обращения к конгрессу."Мы потратили, возможно, 350 миллиардов. Это как отнять конфету у ребенка. Вот что произошло. А европейцы потратили сто миллиардов. Большая разница", — рассказал американский лидер.Трамп во время своего обращения также раскритиковал предыдущего президента США Джо Байдена за трату миллиардов долларов на украинский конфликт без стремления его завершить.Ночью 4 марта телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.

https://ria.ru/20250305/zelenskiy-2003137555.html

https://ria.ru/20250305/nato-2003099148.html

украина

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в мире, украина, сша, киев, джо байден, дональд трамп