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Трамп неожиданным образом описал американскую помощь Украине - РИА Новости, 05.03.2025
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10:16 05.03.2025 (обновлено: 14:53 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/tramp-2003142915.html
Трамп неожиданным образом описал американскую помощь Украине
Трамп неожиданным образом описал американскую помощь Украине - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп неожиданным образом описал американскую помощь Украине
Президент США Дональд Трамп сравнил американские расходы на помощь Украине с отнятой у ребенка конфетой, об этом он заявил во время обращения к конгрессу. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T10:16:00+03:00
2025-03-05T14:53:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сравнил американские расходы на помощь Украине с отнятой у ребенка конфетой, об этом он заявил во время обращения к конгрессу."Мы потратили, возможно, 350 миллиардов. Это как отнять конфету у ребенка. Вот что произошло. А европейцы потратили сто миллиардов. Большая разница", — рассказал американский лидер.Трамп во время своего обращения также раскритиковал предыдущего президента США Джо Байдена за трату миллиардов долларов на украинский конфликт без стремления его завершить.Ночью 4 марта телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
https://ria.ru/20250305/zelenskiy-2003137555.html
https://ria.ru/20250305/nato-2003099148.html
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в мире, украина, сша, киев, джо байден, дональд трамп
В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, Дональд Трамп
Трамп неожиданным образом описал американскую помощь Украине

Трамп сравнил расходы США на помощь Украине с отнятой у ребенка конфетой

© AP Photo / Ben CurtisВыступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. 4 марта 2025 года
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. 4 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. 4 марта 2025 года
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сравнил американские расходы на помощь Украине с отнятой у ребенка конфетой, об этом он заявил во время обращения к конгрессу.
«
"Мы потратили, возможно, 350 миллиардов. Это как отнять конфету у ребенка. Вот что произошло. А европейцы потратили сто миллиардов. Большая разница", — рассказал американский лидер.
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Трамп во время своего обращения также раскритиковал предыдущего президента США Джо Байдена за трату миллиардов долларов на украинский конфликт без стремления его завершить.
Ночью 4 марта телеканал Fox News сообщил со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам.
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В миреУкраинаСШАКиевДжо БайденДональд Трамп
 
 
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