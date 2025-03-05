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Условия сделки США и Украины по ресурсам могут измениться, сообщил CBS - РИА Новости, 05.03.2025
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09:36 05.03.2025 (обновлено: 09:42 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/tramp-2003134318.html
Условия сделки США и Украины по ресурсам могут измениться, сообщил CBS
Условия сделки США и Украины по ресурсам могут измениться, сообщил CBS - РИА Новости, 05.03.2025
Условия сделки США и Украины по ресурсам могут измениться, сообщил CBS
Президент США Дональд Трамп добивается "более масштабной и благоприятной" сделки по ресурсам с Киевом, параметры соглашения могут измениться, сообщает телеканал РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T09:36:00+03:00
2025-03-05T09:42:00+03:00
киев
дональд трамп
в мире
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп добивается "более масштабной и благоприятной" сделки по ресурсам с Киевом, параметры соглашения могут измениться, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.По данным источников, сделка еще окончательно не согласована."Параметры соглашения могут измениться, потому что президент (Трамп - ред.) теперь добивается "более масштабной, более благоприятной сделки", - говорится в сообщении телеканала.Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
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киев, дональд трамп, в мире, сша, владимир зеленский
Киев, Дональд Трамп, В мире, США, Владимир Зеленский
Условия сделки США и Украины по ресурсам могут измениться, сообщил CBS

CBS: Трамп добивается более масштабной сделки по ресурсам с Украиной

© AP Photo / Win McNameeВыступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Win McNamee
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп добивается "более масштабной и благоприятной" сделки по ресурсам с Киевом, параметры соглашения могут измениться, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
По данным источников, сделка еще окончательно не согласована.
"Параметры соглашения могут измениться, потому что президент (Трамп - ред.) теперь добивается "более масштабной, более благоприятной сделки", - говорится в сообщении телеканала.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
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