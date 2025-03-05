https://ria.ru/20250305/tramp-2003134318.html

Условия сделки США и Украины по ресурсам могут измениться, сообщил CBS

Условия сделки США и Украины по ресурсам могут измениться, сообщил CBS - РИА Новости, 05.03.2025

Условия сделки США и Украины по ресурсам могут измениться, сообщил CBS

Президент США Дональд Трамп добивается "более масштабной и благоприятной" сделки по ресурсам с Киевом, параметры соглашения могут измениться, сообщает телеканал РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T09:36:00+03:00

2025-03-05T09:36:00+03:00

2025-03-05T09:42:00+03:00

киев

дональд трамп

в мире

сша

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп добивается "более масштабной и благоприятной" сделки по ресурсам с Киевом, параметры соглашения могут измениться, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.По данным источников, сделка еще окончательно не согласована."Параметры соглашения могут измениться, потому что президент (Трамп - ред.) теперь добивается "более масштабной, более благоприятной сделки", - говорится в сообщении телеканала.Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250305/zelenskiy-2002978600.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киев, дональд трамп, в мире, сша, владимир зеленский