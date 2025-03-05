https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html

В двух словах: Трамп указал Украине ее место

В двух словах: Трамп указал Украине ее место - РИА Новости, 05.03.2025

В двух словах: Трамп указал Украине ее место

"Я был спасен Господом, чтобы сделать Америку снова великой", — без ложной скромности заявил Дональд Трамп в своем выступлении перед конгрессом Соединенных... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T08:17:00+03:00

2025-03-05T08:17:00+03:00

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"Я был спасен Господом, чтобы сделать Америку снова великой", — без ложной скромности заявил Дональд Трамп в своем выступлении перед конгрессом Соединенных Штатов. Чего скрывать, пережитое еще в бытность кандидатом покушение приумножило уверенность президента США в своей великой миссии. Так что теперь к привычному лозунгу добавилось почти мессианское обоснование победы — и всего, что за ней последует.А последовать, судя по почти двухчасовой речи Трампа, должно многое.Победа на выборах, по словам самого президента США, стала для него мандатом от избирателей, которого не было ни у одного из его предшественников за многие десятилетия. И теперь он обещает Америке грандиозные перемены — консервативную "революцию здравого смысла". В частности, во внутренней политике он поднимает на знамена борьбу с woke-культурой, коррупцией и господством бюрократов, которых никто не избирал. Вот только развивались эти проблемы в Штатах десятилетиями и одного президентского срока может не хватить для столь амбициозных планов — особенно при отсутствии гарантий, что на приближающихся выборах в конгресс республиканцам удастся получить большинство. Да и в истории позднего СССР тоже найдутся примеры, когда столь смелые обещания перемен оборачиваются тяжелыми последствиями.Как бы то ни было, Трамп, по сути, обещает согражданам вернуть старые добрые США с американской мечтой: "Кем бы вы ни были, вас нужно нанимать и повышать на основе ваших навыков и компетенций, а не расы и пола". А уж были ли когда-то такие США и были ли они именно такими, как их рисует Трамп, — дело десятое. Он бизнесмен, и уж в чем он точно разбирается, так это в том, какие идеи хорошо продаются.Но куда больший интерес представляют его внешнеполитические планы. И здесь Трамп тоже успел похвастаться своими успехами."Я вывел США из коррумпированной ВОЗ, бессмысленного Парижского соглашения и Совета ООН по правам человека", — перечисляет он список достижений за месяц. Наверняка для американского избирателя правильно подобранные эпитеты убедительно доказывают, что президент все делает правильно.Но в этом перечне бросается в глаза то, что новое американское руководство стремительно рвет связи, которые считает для себя невыгодными, и подает это как заслугу. Это, конечно, пока еще не переосмысление изоляционистской доктрины Монро, но серьезный сигнал для всего мира. И сигнал этот Трамп в своей речи озвучил откровенно: "Теперь наша очередь использовать других в своих интересах".И такой эгоизм рождает хрупкую надежду на то, что новая американская власть осознает, что бремя гегемонизма слишком дорого обходится не только всему миру, но и самим Соединенным Штатам. Такое предположение подтверждает и сам Трамп, когда говорит о бюджете, который впервые за 15 лет должен стать сбалансированным, и о госдолге, который планирует снижать.Хотя он не отказывает себе в удовольствии ткнуть демократов еще раз в бегство из Афганистана, его планы в военной сфере куда больше сосредоточены на самих США: в первую очередь это новая система ПРО "Золотой купол" и возрождение судостроения.А вот заокеанские авантюры его явно прельщают меньше, нежели предшественников. И здесь тоже сказывается принцип America First: Трамп упрекает европейцев в том, что за время войны на Украине они втрое меньше помогли Киеву, нежели Вашингтон, и потратили на закупки российских нефти и газа больше, чем на поддержку украинцев.Насколько это соответствует реальности, не так важно. Важно, чтобы он сам в это верил.А там — пусть ставит американский флаг "на Марсе и дальше", как обещал. Главное, чтобы не на Украине.

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html

https://ria.ru/20250305/nato-2003099148.html

https://ria.ru/20250304/tramp-2002841235.html

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сша, америка, украина, дональд трамп, воз, оон, аналитика