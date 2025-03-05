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Трамп лишь раз упомянул Путина в обращении к конгрессу - РИА Новости, 05.03.2025
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07:13 05.03.2025 (обновлено: 12:38 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/tramp-2003112307.html
Трамп лишь раз упомянул Путина в обращении к конгрессу
Трамп лишь раз упомянул Путина в обращении к конгрессу - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп лишь раз упомянул Путина в обращении к конгрессу
Президент США Дональд Трамп лишь однажды упомянул своего российского коллегу Владимира Путина в ходе обращения к двум палатам конгресса. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T07:13:00+03:00
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сша
киев
дональд трамп
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лишь однажды упомянул своего российского коллегу Владимира Путина в ходе обращения к двум палатам конгресса. Президент США рассказывал о проблемах с нелегальной миграцией, вызванных политикой предыдущей администрации во главе с Джо Байденом, в привязке к этому он упомянул российского лидера. "Был такой уровень некомпетентности, что когда Путин увидел, что происходит, я подозреваю, он сказал: вау, может, это мой шанс. Вот как плохо было", — сказал Трамп. При этом Байдена он вспоминал несколько раз, критикуя его за ошибки прошлых четырех лет. Владимира Зеленского Трамп упомянул, когда говорил о письме из Киева, в котором утверждалась готовность к переговорам.
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сша, киев, дональд трамп, владимир путин, джо байден
США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден
Трамп лишь раз упомянул Путина в обращении к конгрессу

Трамп лишь один раз упомянул Путина в ходе обращения к двум палатам конгресса

© AP Photo / Alex BrandonВыступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лишь однажды упомянул своего российского коллегу Владимира Путина в ходе обращения к двум палатам конгресса.
Президент США рассказывал о проблемах с нелегальной миграцией, вызванных политикой предыдущей администрации во главе с Джо Байденом, в привязке к этому он упомянул российского лидера. "Был такой уровень некомпетентности, что когда Путин увидел, что происходит, я подозреваю, он сказал: вау, может, это мой шанс. Вот как плохо было", — сказал Трамп.
При этом Байдена он вспоминал несколько раз, критикуя его за ошибки прошлых четырех лет.
Владимира Зеленского Трамп упомянул, когда говорил о письме из Киева, в котором утверждалась готовность к переговорам.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе США. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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СШАКиевДональд ТрампВладимир ПутинДжо Байден
 
 
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