https://ria.ru/20250305/tramp-2003112307.html
Трамп лишь раз упомянул Путина в обращении к конгрессу
Трамп лишь раз упомянул Путина в обращении к конгрессу - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп лишь раз упомянул Путина в обращении к конгрессу
Президент США Дональд Трамп лишь однажды упомянул своего российского коллегу Владимира Путина в ходе обращения к двум палатам конгресса. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T07:13:00+03:00
2025-03-05T07:13:00+03:00
2025-03-05T12:38:00+03:00
сша
киев
дональд трамп
владимир путин
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003107665_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8adba938288c2c4e97b2210297b47382.jpg
ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лишь однажды упомянул своего российского коллегу Владимира Путина в ходе обращения к двум палатам конгресса. Президент США рассказывал о проблемах с нелегальной миграцией, вызванных политикой предыдущей администрации во главе с Джо Байденом, в привязке к этому он упомянул российского лидера. "Был такой уровень некомпетентности, что когда Путин увидел, что происходит, я подозреваю, он сказал: вау, может, это мой шанс. Вот как плохо было", — сказал Трамп. При этом Байдена он вспоминал несколько раз, критикуя его за ошибки прошлых четырех лет. Владимира Зеленского Трамп упомянул, когда говорил о письме из Киева, в котором утверждалась готовность к переговорам.
https://ria.ru/20250305/tramp-2003111804.html
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003107665_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_c1bd66aac22ea799bfb9debc9edf8976.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, киев, дональд трамп, владимир путин, джо байден
США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джо Байден
Трамп лишь раз упомянул Путина в обращении к конгрессу
Трамп лишь один раз упомянул Путина в ходе обращения к двум палатам конгресса