https://ria.ru/20250305/tramp-2003112307.html

Трамп лишь раз упомянул Путина в обращении к конгрессу

Трамп лишь раз упомянул Путина в обращении к конгрессу - РИА Новости, 05.03.2025

Трамп лишь раз упомянул Путина в обращении к конгрессу

Президент США Дональд Трамп лишь однажды упомянул своего российского коллегу Владимира Путина в ходе обращения к двум палатам конгресса. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T07:13:00+03:00

2025-03-05T07:13:00+03:00

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сша

киев

дональд трамп

владимир путин

джо байден

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ВАШИНГТОН, 5 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лишь однажды упомянул своего российского коллегу Владимира Путина в ходе обращения к двум палатам конгресса. Президент США рассказывал о проблемах с нелегальной миграцией, вызванных политикой предыдущей администрации во главе с Джо Байденом, в привязке к этому он упомянул российского лидера. "Был такой уровень некомпетентности, что когда Путин увидел, что происходит, я подозреваю, он сказал: вау, может, это мой шанс. Вот как плохо было", — сказал Трамп. При этом Байдена он вспоминал несколько раз, критикуя его за ошибки прошлых четырех лет. Владимира Зеленского Трамп упомянул, когда говорил о письме из Киева, в котором утверждалась готовность к переговорам.

https://ria.ru/20250305/tramp-2003111804.html

сша

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сша, киев, дональд трамп, владимир путин, джо байден