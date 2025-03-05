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Трамп заявил, что США стоят на пороге беспрецедентного расцвета - РИА Новости, 05.03.2025
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07:10 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/tramp-2003112137.html
Трамп заявил, что США стоят на пороге беспрецедентного расцвета
Трамп заявил, что США стоят на пороге беспрецедентного расцвета - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп заявил, что США стоят на пороге беспрецедентного расцвета
Президент США Дональд Трамп завершил свое полуторачасовое выступление перед Конгрессом заявлением, что страна стоит на пороге беспрецедентного расцвета. РИА Новости, 05.03.2025
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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп завершил свое полуторачасовое выступление перед Конгрессом заявлением, что страна стоит на пороге беспрецедентного расцвета. “Готовьтесь к невероятному будущему, потому что золотой век Америки только начинается. Это будет нечто, чего мир еще никогда не видел,” – сказал Трамп в заключении своей речи. Он пообещал, что Соединенные Штаты будут “осваивать новые рубежи науки, вести человечество в космос и водрузят американский флаг на Марсе и далеко за его пределами”. По его словам, страна станет “самым безопасным, богатым и процветающим обществом в мире”. “Мы будем бороться за Америку, в которую верят наши граждане, и за страну, которую они заслуживают,” – подчеркнул президент, завершив речь словами: “Благослови вас Господь, и да благословит Бог Америку".
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в мире, америка, сша, марс, дональд трамп
В мире, Америка, США, Марс, Дональд Трамп
Трамп заявил, что США стоят на пороге беспрецедентного расцвета

Трамп: золотой век США только начинается

© AP Photo / Alex BrandonВыступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США
Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Выступление Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп завершил свое полуторачасовое выступление перед Конгрессом заявлением, что страна стоит на пороге беспрецедентного расцвета.
“Готовьтесь к невероятному будущему, потому что золотой век Америки только начинается. Это будет нечто, чего мир еще никогда не видел,” – сказал Трамп в заключении своей речи.
Он пообещал, что Соединенные Штаты будут “осваивать новые рубежи науки, вести человечество в космос и водрузят американский флаг на Марсе и далеко за его пределами”. По его словам, страна станет “самым безопасным, богатым и процветающим обществом в мире”.
“Мы будем бороться за Америку, в которую верят наши граждане, и за страну, которую они заслуживают,” – подчеркнул президент, завершив речь словами: “Благослови вас Господь, и да благословит Бог Америку".
Выступление президента США Дональда Трампа во время обращения к совместной сессии конгресса США. 4 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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